Ministro de Lula filiado ao partido de Wagner visita Ceará pela 2ª vez em menos de 2 meses

Foto: João Filho Tavares ESTA foi a segunda passagem de Juscelino Filho pelo Ceará em menos de dois meses

O Governo do Ceará recebeu o ministro das Comunicações do Brasil, Juscelino Filho (União Brasil), e o presidente do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico (BNDES), Aloizio Mercadante (PT), para evento de anúncio de investimento de R$ 146,1 milhões para expansão da banda larga 5G nas periferias de Fortaleza e Região Metropolitana. A programação ocorreu nesta terça-feira, 14, no Complexo Social Mais Infância do bairro Cristo Redentor, na Capital.

Juscelino é um dos três ministros indicados pelo União Brasil no governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT). No Ceará, assim como em vários estados pelo País, o partido é oposição. O líder local da legenda é o ex-deputado federal Capitão Wagner, membro da executiva nacional e pré-candidato da sigla a prefeito de Fortaleza, que não compareceu à solenidade. Juscelino esteve em outra agenda oficial no Estado no fim de março.

Com o governador Elmano de Freitas (PT) em viagem ao Exterior, a cerimônia foi liderada pela vice Jade Romero (MDB), governadora em exercício. De petista, o palco contava com a senadora em exercício, Janaína Farias, e, na plateia, com a deputada estadual Larissa Gaspar. O líder do governo Lula na Câmara, deputado José Guimarães, participou de forma remota.

"Penso que esse momento é marcante para o nosso Estado. Ele tem um significado grande por tudo que nós estamos fazendo na educação pública, da conectividade que vai chegar em todas as escolas do Brasil", pontuou Guimarães, reforçando o trabalho de "reconstrução do País" emanado por Lula. Da base do governo Elmano, participou o vereador de Fortaleza Leo Couto (PSB).

Do partido de Juscelino, por sua vez, esteve presente o deputado federal Moses Rodrigues, que estava no palco e na entrevista coletiva.

O postulante petista ao Paço Municipal, deputado estadual Evandro Leitão, também não esteve na cerimônia. Ele tem acompanhado o governador e o ministro Camilo Santana (Educação) nos eventos do Ceará.

As eleições municipais não foram tratadas no encontro e o assunto foi rechaçado por Mercadante. "Eu fui dirigente partidário, deputado, senador, durante quase 50 anos. Hoje eu sou só presidente do BNDES. Então, eu só falo do que é a minha atividade. Não estou aqui falando de eleição. Não é meu papel, mas aproveito para falar de outra coisa fundamental que é o Rio Grande do Sul. É a maior tragédia", respondeu ao ser questionado sobre as poucas capitais em que o PT tem candidatura própria e a importância de Fortaleza neste cenário.

União Brasil x PT

Em nível nacional, o União Brasil faz parte da base do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, embora haja vários oposicionistas na legenda. Em Fortaleza, Wagner se notabilizou como líder do campo conservador e oposição ao governo do Estado, do PT. Nas eleições de 2020 e 2022, ele foi o candidato do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Além disso, já chegou a sinalizar entendimento de mútuo apoio com o atual prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT) para o caso de um deles estar em eventual segundo turno.

O cenário divergente do União Brasil e do PT é repetido em outras capitais brasileiras. De acordo com O Globo, das 10 mais populosas, apenas Recife apresenta mais chances de junção entre as siglas com a reeleição de João Campos (PSB).

O União Brasil lidera as pesquisas de candidatos próprios em duas capitais: Fortaleza, com Wagner, e Salvador, com a reeleição de Bruno Reis. Enquanto o PT fica à frente apenas em uma: Goiânia, com Adriana Accorsi.

Na Câmara Federal, o União Brasil conta com 58 membros, atrás do PL, com 95, e do PT, com 68.

Além de Juscelino, o partido da base com contornos oposicionistas tem no primeiro escalão do governo Lula o ministro do Turismo, Celso Sabino. O da Integração Regional, Waldez Góes, não é filiado, contudo foi indicado pelo senador Davi Alcolumbre (União Brasil) como cota partidária no início do governo.