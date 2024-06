Luísa Cela fala de candidatura e coloca nome "à disposição" para chapa do PT em Fortaleza

Foto: FCO FONTENELE LUISA Cela irá deixar posto no governo nos próximos dias

Em meio a especulações de que pode ser indicada como vice na chapa com Evandro Leitão (PT) à Prefeitura de Fortaleza, a secretária da Cultura do Ceará, Luísa Cela (PSB), disse ter "disposição e compromisso" para assumir o posto. Apesar disso, ela ressaltou que a indicação não é uma questão pessoal, mas passa por um diálogo com outros partidos aliados e também pelo aval do governador Elmano de Freitas (PT). A saída de Luísa do cargo já foi anunciada e ela deve ficar até o prazo limite, dia 5 de junho, que marca a data em que secretários precisam se desincompatibilizar para concorrer a cargos de prefeito ou vice. A decisão de deixar a função, segundo ela, foi tomada em conversas com o senador Cid Gomes e Eudoro Santana, caciques do PSB no Ceará.

"Eu faço parte de um projeto político, estou filiada a um partido político, ao PSB, junto do Eudoro e do Cid. Em tratativas com eles decidimos pela minha desincompatibilização para estar a serviço do projeto. Eu tenho disposição, tenho compromisso, agora, essas decisões não são pessoais, são coletivas. Vão ser tomadas no tempo certo", ressaltou ao O POVO, durante a abertura do Ceará Junino no Centro Cultural do Cariri na noite de sábado, 1º, no município de Crato, a 502 km de Fortaleza.

Segundo ela, "independente da tarefa", seu trabalho deve ser para a vitória de Evandro em Fortaleza. "Fortaleza é uma cidade incrível, que tem uma potência gigantesca, que precisa sim ser reposicionada no rumo de desenvolvimento mais justo, com mais atenção para suas potencialidades. Sem dúvida, vou estar no projeto, vou estar contribuindo para a vitória do Evandro Leitão, pré-candidato do PT", afirmou. E seguiu: "A tarefa é uma consequência das decisões do grupo, mas o meu compromisso é com esse projeto que estou fazendo parte e contribuindo para a vitória. Estou me afastando da Secretaria e dá uma dorzinha no coração, porque gosto do que faço, mas por outro lado sabendo que continuo conectada com essa agenda e fazendo parte desse processo político que é onde estou hoje".

Luísa não é a única da família Cela que pode concorrer nas eleições de 2024. Sua mãe, a ex-governadora Izolda Cela, também filiada ao PSB, já informou que não deverá voltar do feriadão de Corpus Christi para as atividades do Ministério da Educação. Izolda, que ocupava o cargo de secretária-executiva, vem sendo defendida como candidata à Prefeitura de Sobral.

Para Luísa, a indicação da mãe ainda deve ser discutida pelo "campo político" do qual elas fazem parte. "Minha mãe também vai se desincompatibilizar para se definir sua agenda. Nós duas temos trajetória na gestão pública e no campo da política", avalia a Secretária da Cultura.