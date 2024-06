Evandro elogia "esforço e a dedicação" de Luisa Cela, cotada para vice

Foto: FÁBIO LIMA EVANDRO esteve em evento ontem com Luisa

Cotados como possíveis futuros companheiros de chapa, Evandro Leitão (PT), pré-candidato à Prefeitura de Fortaleza, Luisa Cela (PSB), de saída da Secretaria da Cultura do Ceará (Secult), estiveram juntos em evento na manhã desta terça-feira, 4. Na ocasião, o presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) destrinchou elogios à gestão de Cela na Secult, citando que a saída dela da pasta ocorre “momentaneamente”, em razão de “quem sabe, novos projetos”.

“Vamos celebrar o trabalho, o esforço e a dedicação, o empenho dessa querida companheira, nossa querida Luisa Cela, que está, neste momento, momentaneamente deixando a vida pública para ir, quem sabe, alçar novos projetos. Portanto, muito obrigado Luisa, por tudo o que você fez para a cultura do nosso estado”, disse Evandro.

A fala ocorreu durante a inauguração da nova sede da Secult, oito dias após o anúncio de que Luisa deixaria a pasta, ficando desimpedida para concorrer nas eleições de outubro. Evandro estava presente como presidente da Alece.

Os dois são cotados para a possível formação de uma chapa, encabeçada pelo petista. A saída de Luisa se deu, inclusive, quase no prazo limite para que secretários estaduais possam concorrer a cargos executivos nas eleições municipais deste ano. Junto dela, foi anunciada a saída de outros oito secretários e gestores de órgãos da gestão do governador Elmano de Freitas (PT).

Horas depois, em outro evento, Evandro evitou posicionamentos mais contundentes quanto à escolha do nome que será vice em sua chapa, afirmando que a decisão será tomada em um momento propício. No entanto o pré-candidato elogiou os nomes cotados.

Além de Luisa Cela, a vereadora Enfermeira Ana Paula (PSB) é especulado para ocupar o posto de vice na chapa. Já é dado como certo de que o PSB fará a indicação. "Essa questão de vice nós ainda vamos amadurecer e discutir. No momento propício a gente vai tomar a decisão", disse Evandro ao O POVO no lançamento do Programa Entrada Moradia.

"Tem vários bons nomes, sem sombra de dúvidas. Esses nomes, todos eles são de pessoas que já prestaram e prestam serviço à população fortalezense. Mas repito, em um momento apropriado a gente vai decidir", completou.

A saída oficial de Luisa da Secult ocorrerá nesta quarta-feira, 5, data véspera do limite da desincompatibilização: quatro meses antes das eleições deste ano, a serem realizadas em 6 de outubro.

Meses atrás, a secretária havia se filiado ao PSB, partido presidido por Eudoro Santana e com articulações do senador Cid Gomes (PSB). Cela também transferiu o domicílio eleitoral de Sobral para Fortaleza.

Sobre a possibilidade de integrar a chapa petista como vice, Luisa afirmou ao O POVO que tem "disposição e compromisso" para assumir o posto. Apesar disso, ela ressaltou que a indicação não é uma questão pessoal, mas passa por um diálogo com outros partidos aliados e também pelo aval do governador Elmano de Freitas (PT).