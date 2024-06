Elmano cobra "atitude política mais proativa" de secretários em reunião após trocas

Foto: Hiane Braun/Governo do Ceará Governador Elmano de Freitas fez reunião com secretários após promover série de trocas nos comandos de pastas estaduais. Reunião ocorreu neste sábado, 8 de junho de 2024

O governador Elmano de Freitas (PT) promoveu a primeira reunião geral com secretários de Estado desde que anunciou mudanças no secretariado no fim de maio. No evento, ocorrido neste sábado, 8, na Residência Oficial do Governo, em Fortaleza, o petista afirmou durante coletiva que o encontro serviria como um balanço das ações já feitas e do que está por vir.

O chefe do Executivo frisou ainda que cobraria mais “atitude política” por parte dos líderes das respectivas pastas estaduais.



“A reunião de hoje tem, primeiro, um balanço do que fizemos até aqui (...) Eu pessoalmente tenho avaliação que, no nosso governo, o secretário tem que ter uma atitude política mais proativa. Atitude de demonstrar o que está sendo feito, de falar o que está sendo feito, de ter uma ocupação nos espaços", pontuou.

"Nós temos não só que fazer, mas comunicar o que estamos fazendo. Essa será uma das questões apresentadas aos secretários”, disse o gestor.

Questionado sobre declarações de alguns chefes de pastas que repercutiram mal para o governo e sobre a possibilidade da reunião tratar de um alinhamento no discurso, o governador minimizou as polêmicas, embora não tenha descartado a possibilidade de tratar do tema.

“A gente é uma equipe e eu também, aqui e acolá, faço alguma fala que também me arrependo. Não julgo as pessoas por uma fala infeliz que fizeram aqui ou acolá. A gente pode ter uma discussão sobre comunicação, mas o que quero é que os secretários possam ter uma ação mais proativa daquilo que estamos fazendo. Muita gente não sabe o que estamos fazendo e é importante a população ter o direito de ter essa informação”, complementou.

As trocas no secretariado ocorreram há poucos dias. Pastas como Segurança Pública, Planejamento e Gestão, Infraestrutura e Cultura tiveram câmbios de comando.

No caso da Segurança Pública, a troca ocorreu na esteira de uma fala polêmica envolvendo o ex-secretário Samuel Elânio, que havia reconhecido aumento no número de homicídios no Estado, mas considerava o número "razoável" se comparado a um período maior.

A mudança ocorreu menos de uma semana após a fala, que foi usada como munição por adversários políticos. O novo secretário é o delegado Roberto Sá.

Nos últimos dias o governador já vinha fazendo reuniões separadas com secretários para alinhar posicionamentos com os titulares. Neste sábado, a ideia era que cada Pasta fizesse uma apresentação de projetos prioritários para execução em curto prazo.