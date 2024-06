Pré-candidato do Psol em Fortaleza defende postura da esquerda sobre segurança pública

Foto: Ludmyla Barros/especial para O POVO TÉCIO Nunes, pré-candidato do Psol, comanda reuniões para definir plano

Pré-candidato do Psol à Prefeitura de Fortaleza, o produtor cultural Técio Nunes defende a postura da esquerda na área de segurança pública. De acordo com o postulante, "não é a esquerda que tem que atualizar o seu debate sobre segurança pública, são esses que governam".

O comentário foi dado ao O POVO no sábado, 22, durante o primeiro seminário de discussões para formar o plano de governo do psolista. Naquele dia, o Estado amanheceu com a notícia de 18 homicídios em Fortaleza e na Região Metropolitana durante a madrugada.

Mesmo sem citar nomes, Técio criticou declaração do governador Elmano de Freitas (PT). Em entrevista ao jornal O Globo, dia 9, o petista afirmou: "a esquerda tem que se atualizar, porque por muito tempo enfatizamos que a injustiça social, a desigualdade e a pobreza são causas importantes da violência nos centros urbanos, e ainda acredito nisso. Só que não é a única causa", enfatizou.

Técio também criticou postura do prefeito da Capital e pré-candidato à reeleição, José Sarto (PDT), bem como os postulantes Capitão Wagner (União Brasil) e André Fernandes (PL).

"Tenho visto esse debate sendo tratado de forma hipócrita. Seja o prefeito dizendo que segurança não tem nada a ver com a prefeitura. A prefeitura tem o papel de ocupar e disputar esses territórios com política pública eficiente. Ao mesmo tempo, não dá para somar nessa crítica que aposta no terror, no pânico, da extrema direita", seguiu, mencionando pré-candidatos que comentaram sobre homicídios nas redes sociais.

O tema da segurança pública, inclusive, foi tratado no encontro. São previstos cinco seminários, conforme explicou o psolista, com "eixos temáticos específicos", que colaborarão para elaboração do seu programa de campanha.

"Segurança pública estará no centro do nosso programa, porque, no fim das contas, tem a ver com essa lógica e em como a desigualdade social se debruça nas nossas periferias de forma tão violenta", avaliou.

Além dessas discussões, o trabalho será voltado na escuta da população. Visitas aos bairros Bom Jardim, Granja Lisboa e Messejana já estão agendadas.

Conforme o dirigente partidário, a federação Psol-Rede quer dobrar o número de vereadores na Câmara Municipal de Fortaleza. Hoje há os mandatos de Gabriel Aguiar e Adriana Gerônimo, ambos psolistas.

Segundo Técio Nunes, o objetivo da programação é "ter um bom resultado não só na chapa majoritária, mas também atingir essa meta" da vereança. Além dos postulantes à reeleição, entre os nomes disponíveis estão os de Ailton Lopes e de Anna Karina para concorrer a cadeiras no Legislativo municipal.