"Girão tem uma dívida de gratidão com o Wagner", diz Danilo Forte

Foto: Samuel Setubal  Danilo Forte é deputado federal

O deputado federal e coordenador da campanha de Capitão Wagner, Danilo Forte (União Brasil) disse nesta segunda-feira, 22, que o senador Eduardo Girão (Novo) tem uma "dívida de gratidão" com o pré-candidato do União Brasil. De acordo com ele, o postulante do Novo ao cargo de prefeito de Fortaleza é "inteligente" e não irá abrir margem para "possibilitar qualquer insucesso" nas eleições municipais.

Danilo afirmou ao O POVO que é preciso buscar diálogo com os quadros da direita na capital cearense e disse ter a "convicção muito clara" de que se os pré-candidatos Wagner, Girão e o deputado federal André Fernandes (PL) se unirem o campo venceria a eleição em primeiro turno.

"Isso requer uma maturidade, um maior diálogo de ter segmento e uma responsabilidade também desse campo com relação a perspectiva de vitória", afirmou.

O parlamentar declarou que Girão chegou ao Senado Federal por uma contribuição de Wagner em 2018. Por isso, teria uma dívida com o líder das pesquisas em Fortaleza. Sobre André, Fortaleza disse ainda ser jovem e com perspectiva de futuro e desenvolvimento.

"Eduardo tem uma dívida de gratidão com o Wagner. Eduardo é senador da República hoje e deve uma boa conta ao Wagner. E ele é um político inteligente, então tenho certeza que ele não vai abrir margem para possibilitar qualquer insucesso ou qualquer desvio de conduta. E o André é um jovem candidato com muita perspectiva de futuro e desenvolvimento. E também terá necessariamente condição e maturidade maior para fazer esse enfrentamento", afirmou Danilo Forte.



Conversas com Tarcísio para aliança da direita em Fortaleza

O deputado federal revelou que esteve com o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) na última semana e foi colocado na mesa a possibilidade de uma aliança entre os pré-candidatos da direita na capital cearense.

"Foi colocado inclusive essa discussão na mesa. Que o que seria mais viável para garantir a vitória com maior segurança em Fortaleza. E eu coloquei que a melhor coisa seria se a gente conseguisse unificar os três candidatos que estão mais ou menos no mesmo campo", disse.

Danilo afirmou que Tarcísio se colocou à disposição para construir pontes de diálogo com os outros segmentos, mas reiterou estar com André Fernandes e novamente voltaria a discutir essa construção de um bloco.

O parlamentar, porém, disse acreditar em uma alternativa para consolidar a vitória de Wagner antes mesmo do segundo turno e manter o pré-candidato como liderança em Fortaleza.

"Ele (Tarcísio) me disse que estaria com o André e que oportunamente nós voltaríamos a conversar dentro desse diálogo de construção. Já existe uma construção maior de reciprocidade entre os partidos de centro, tanto a direita quanto a centro-esquerda e esse diálogo tem que permanecer aberto. Então acredito eu que possa construir aí algumas alternativas que possam consolidar, não só a vitória do Wagner no primeiro turno, mas também a permanência dele na liderança do processo de sucessão em Fortaleza", concluiu.



Tarcísio esteve na última sexta-feira, 19, com Fernandes e prometeu se engajar na campanha do pré-candidato bolsonarista, afirmando até que virá a Fortaleza durante o período eleitoral. Além do governador de São Paulo, André promete ter consigo na Capital cearense para alavancar sua candidatura o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) e o deputado federal Nikolas Ferreira (PL).

Capitão Wagner define Danilo Forte como coordenador de campanha em Fortaleza

Danilo Forte será o coordenador da campanha de Capitão Wagner na disputa pela Prefeitura de Fortaleza. O nome do parlamentar foi oficializado nessa segunda-feira, 22. A equipe ainda tem Carlos Matos à frente do plano de governo.

Wagner celebrou a escolha de Danilo e o definiu como "um dos maiores nomes" no meio político do Ceará. Acrescentou que o parlamentar está tendo uma das melhores atuações na Câmara Federal, em Brasília.

"O Danilo é um dos maiores nomes da política cearense, foi o deputado federal brasileiro que conseguiu baixar o valor dos combustíveis em todo o país e faz um dos melhores mandatos na Câmara Federal. Tenho grande alegria e imensa honra em contar com a ajuda dele em nossa campanha", disse o pré-candidato.

O deputado disse que ficou muito feliz com o convite de Capitão Wagner e tentará dar dinâmica a campanha. Ele destacou que a intenção é mobilizar a população e criar uma perspectiva de esperança e mudança real.

"Eu fiquei muito feliz com o convite. E agora vamo tentar dar uma dinâmica, não só da formulação do projeto ao desenvolvimento da cidade como também uma formatação de uma campanha alegre, otimista e vitoriosa. Que tenha a capacidade de mobilizar as pessoas e de criar para Fortaleza uma perspectiva de esperança e mudança real", afirmou ao O POVO.