Luisa Cela sobre vice de Evandro: "O PSB é o partido que tem mais força para contribuir"

Foto: FÁBIO LIMA Luisa Cela, ex-secretária de cultura do Ceará é cotada a vice de Evandro Leitão (PT)

Ex-secretária da Cultura do Estado e cotada para ser vice da chapa do PT, Luisa Cela (PSB) defendeu o partido dela como melhor escolha para compor a chapa com Evandro Leitão (PT). Ela, no entanto, disse que o mais importante, nessa disputa, é garantir a unidade dos partidos da base petista.

“Como filiada, entendo que o PSB é o partido que tem mais força para contribuir. Mas, nesse momento, o importante é entender quem pode auxiliar o Evandro a vencer. [...] O importante é garantir unidade dos partidos, que a chapa saia forte”, disse ao O POVO, nessa terça-feira, 23. Além de Luisa, outro nome cotado à vice de Evandro é da vereadora Enfermeira Ana Paula, também do PSB.

Dos demais partidos da base, a maior disputa é com o PSD, especialmente com a deputada estadual Gabriella Aguiar, cujo nome é defendido pelo presidente municipal da sigla, Luiz Gastão. Apesar da defesa, o partido também conta com o nome do deputado federal Célio Studart (PSD) como pré-candidato.

Luisa diz ter confiança em quem "está liderando o processo"

Questionada sobre Gabriella, Luisa afirmou sempre ter tido um bom diálogo com a deputada, e disse entender a importância do PSD na disputa. “É um partido importante, de trajetória, o PSD. Sempre dialoguei com a Gabriella, enquanto estava como secretária. Então compõe a aliança", disse.

A ex-secretária completou: "Mas acredito que existem outros elementos que possam ser avaliados”, disse, indicando aspectos como a presença de Eudoro Santana, presidente do PSB Ceará, que já estaria articulando o plano de governo de Evandro.

Luisa ainda citou a participação de Cid Gomes, grande articulador do partido, que estaria se mobilizando, em todo o Ceará, para “garantir que o PSB saia desse processo como o maior partido do Estado.”

“São aspectos que estão sendo profundamente analisados. Tenho muita confiança em quem está liderando para garantir que a chapa saia forte. Estou com muita tranquilidade, muita paciência, já contribuindo com esse processo. Acredito que a decisão que será tomada será a melhor para Fortaleza, para a candidatura de Evandro Leitão. Para que saia vitoriosa”, completou Luisa.

A convenção para oficializar a candidatura de Evandro Leitão deve ocorrer no próximo fim de semana, entre os dias 3 e 5 de agosto. Além do candidato a prefeito, o evento deve firmar a chapa, determinando quem será a vice do petista.

Sete caciques políticos estariam envolvidos na escolha da candidata a vice. Estes são: o próprio Evandro, o governador Elmano de Freitas (PT), o ministro da Educação, Camilo Santana (PT), o senador Cid Gomes (PSB), o presidente do PSB, Eudoro Santana, e os presidentes municipais e estaduais do PSD, Luiz Gastão e Domingos Filho, respectivamente.



No total, a base de Evandro conta com o MDB, Republicanos e os egressos da base do prefeito José Sarto (PDT), como PSD, PSB, Progressistas e o próprio PT.