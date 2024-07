Acilon Gonçalves, filiado ao PL, articula eleição de aliados em outros partidos; entenda

Foto: Samuel Setubal ACILON Gonçalves, prefeito do Eusébio

Apesar de filiado ao PL, o prefeito do Eusébio, Acilon Gonçalves, articula eleger prefeitos e vereadores aliados em outros partidos, como o PRD e o DC.

Além disso, o mandatário elencou Fortaleza como a última das suas prioridades nas eleições de 2024. Na Capital, o PL tem a pré-candidatura de André Fernandes (PL) para a Prefeitura.

Acilon tem grande influência na Região Metropolitana de Fortaleza. Em 2020, estava na presidência do PL estadual e conseguiu eleger 13 prefeitos aliados pela sigla. Apenas dois seguem no partido, número que inclui o próprio Acilon e o prefeito de Miraíma, Ednardo Filho.

Segundo o gestor, a meta deste ano é eleger um bom número de prefeitos, mas não pelo PL, sigla que ele segue filiado, e sim pelo PRD - sigla surgida de uma fusão do Patriota com o PTB. “Ao final da eleição nós iremos eleger, entre seis e oito prefeitos no estado do Ceará [pela sigla]”, disse o prefeito ao O POVO, sem citar nomes.

Ação foi justificada em nome das “peculiaridades das eleições municipais”. “Eu sempre coloquei, em todos os recantos, que a eleição municipal é decidida no município, as particularidades são municipais, e dentro desta conjuntura municipal é que a maioria dos prefeitos ligados à gente disputará pelo PRD”, disse Acilon.

As declarações foram dadas no último sábado, 27, durante convenção que oficializou candidatura do ex-prefeito José Arimatéia, o Dr. Júnior, como nome da situação em Eusébio. O município onde governa é a maior prioridade de Acilon em 2024, segundo ele mesmo. Júnior é antigo aliado do prefeito e concorre justamente pelo PRD.

Outros aliados, antes do PL, concorrem pelo PRD. Nomes incluem o próprio filho de Acilon, Bruno Gonçalves (PRD), prefeito de Aquiraz e candidato à reeleição. Caso similar ocorre em Itaitinga, onde concorre Marquinhos Tavares (PRD).

Além do PRD, políticos que seguem aliados de Acilon migraram para outras siglas. Presentes ao evento do PRD, em uma cidade cujo prefeito é do PL, os gestores de Beberibe, Michele Queiroz, e de Pindoretama, Dedé Soldado foram eleitos pelo PL, mas hoje integram, respectivamente, o PP e o PSB.

Se as eleições para Prefeituras têm peculiaridades municipais, Acilon justificou a permanência dele no PL por ser de âmbito estadual e nacional. “Eu continuo no PL, porque a minha conjuntura no PL é em nível estadual e nacional. Ultrapassa os limites do município. Nos nossos municípios onde eu tenho o comando máximo, todos têm o PL na coligação", disse.

“Nós vamos ter com certeza uma discussão do futuro partidário após esta eleição”, acrescentou, no entanto.

Migração ocorre após divergências internas no PL

Essa migração de aliados ocorre após um cenário de divergências internas dentro do PL, que aumentaram com o ingresso do presidente Jair Bolsonaro (PL) na sigla, em 2021.

Acilon renunciou ao comando do PL Ceará em 2023. Ele alegou “dificuldades de relacionamento com pessoas do partido que não pertencem oficialmente à Executiva Nacional, tampouco à Executiva do Partido Liberal no estado do Ceará”.

Embora não tenha citado nominalmente o deputado André Fernandes, Acilon vinha sendo pressionado pelo parlamentar. Hoje, a sigla é comandada pelo deputado estadual Carmelo Neto (PL), ferrenho apoiador de Bolsonaro.

Acilon elenca Fortaleza como última prioridade; futuro político dele dependerá das eleições

Acilon confirmou ter tido pretensões iniciais de concorrer à Câmara de Fortaleza em 2024, o que acabou não se concretizando. O grupo do prefeito lançará à CMFor Carla Ibiapina, filiada ao DC, sigla que também conta com articulações do prefeito de Eusébio. Carla é esposa de Bruno Gonçalves, ou seja, nora de Acilon.

A candidatura de Carla teria sido o motivo para o não seguimento do nome de Acilon, apesar de ser um cargo proporcional e eles serem de partidos diferentes.“Minha candidatura foi substituída pela candidatura da vereadora Carla Ibiapina, então nosso grupo tem um candidato e não poderia ter dois porque o eleitor fica confuso com dois candidatos”, alegou o prefeito.

“Meu futuro político passa pela análise criteriosa do resultado destas eleições de 2024”, acrescentou o prefeito.

Do partido de André Fernandes, Acilon diz que se posicionará no segundo turno em Fortaleza

Sobre Fortaleza, o PRD e o DC apoiarão o prefeito José Sarto (PDT). Acilon, inclusive, estava no palanque com o prefeito da Capital, na convenção da sigla democrata.

Apesar disso, o PL concorre com o nome de André Fernandes. Bruno Gonçalves, filho de Acilon, alegou ter apoio de líderes petistas, elencando Evandro Leitão como "grande amigo no Governo".

“Eu estava na convenção do DC, que é o partido pelo qual a candidata Carla Ibiapina irá disputar o mandato de vereadora”, justificou Acilon.

O prefeito despistou sobre uma posição no pleito da capital cearense, elencando Fortaleza como a última das prioridades em 2024.“Meu foco inicial é no Eusébio, tendo um pouquinho de tempo eu vou para Aquiraz e para Itaitinga, tendo mais tempo vou rodar o Sertão e por último eu ando em Fortaleza, não cheguei lá ainda”, afirmou.

Questionado se apoiaria André Fernandes ou Sarto quando enfim analisasse apoios em Fortaleza, Acilon respondeu: “Com certeza entrarei na campanha lá no segundo turno, mas no primeiro não sei se terei tempo.”