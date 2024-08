Elmano cita dilema no Interior: "Temos disputas na base, minha missão é mantê-la unida"

Foto: FÁBIO LIMA ELMANO falou sobre envolvimento dele nas eleições

O governador Elmano de Freitas (PT) disse, nesta quarta-feira, 31, que enfrenta um "dilema" nas eleições deste ano em municípios onde aliados da gestão estadual estão em lados opostos. Segundo o chefe do Executivo, a missão dele é “manter a base unida”, enquanto cumpre compromissos feitos no pleito de 2022, que o elegeu.

Elmano disse que cumprirá os acordos feitos com lideranças dos municípios e dos partidos em 2022 e que já teria conversado “com aqueles com quem teve relacionamento político já como governador”, ou seja, após o pleito.

Assim, os acordos de 2022 serão uma prioridade. “Minha primeira decisão é cumprir esses compromissos políticos. [...] Eu penso que é muito correto que, alguém que fez o compromisso, cumpra com o seu compromisso”, disse o governador.

Segundo Elmano, isso será conversado com lideranças aliadas dos demais partidos e do próprio PT. Ele citou nomes como o do senador Cid Gomes e de Eudoro Santana, ambos do PSB, do deputado federal, Eunício Oliveira, do MDB, do secretário Zezinho Albuquerque, do PP, além do ministro Camilo Santana (PT).

No entanto, há municípios em que esta base está em lados opostos. Por exemplo, em Aracati, Bismarck Maia (Podemos) concorre contra Caetano Neto, apoiado por Zé Airton Cirilo (PT). Em Iguatu, Ilo Neto (PT) concorre contra Sá Vilarouca (PSB), candidato de Cid Gomes (PSB).

Elmano: "Manter compromissos de 2022, enquanto mantenho a base unida"

Elmano cita estes casos como um “dilema” que precisa lidar e ponderar como se posicionará entre aliados. “Evidentemente que tem esse dilema, entre manter o compromisso que tive, e eu vou manter o compromisso que fiz e, ao mesmo tempo, como faço isso, mantendo nossa base unida”, afirmou.

E completou: “Eu tenho avaliação a fazer, se vou [presencialmente], se não vou. [Se vou] gravar vídeo, não gravo. É uma discussão que vamos fazer, mas coletivamente. Eu não sou apenas expressão de um pensamento da minha pessoa, eu represento um projeto político, eu tenho a missão de manter nosso grupo no máximo de unidade interna. Temos disputas dentro dos nossos partidos que integram a base aliada.”

Porém, ele reafirmou, mais uma vez, que priorizará os acordos, citando justamente o caso de Iguatu, onde estará presencialmente na convenção de Ilo Neto. “Agora, tem municípios, como o Iguatu, que desde o princípio eu disse que tinha compromisso com a candidatura do Ilo e assim será mantido”, afirmou.

Segundo o governador, o envolvimento dele nas eleições deste ano é como “militante de um projeto político” e que, enquanto governador, busca convênios com todos os gestores, independente do partido e do apoio.



Elmano quer que Augusta passe pouco tempo no Senado e retorne para Secretaria

Acaba neste dia 2 de agosto a licença de 120 dias de Augusta Brito (PT) do Senado Federal. A parlamentar exerceu, nesse período, o cargo de secretária da Articulação Política do Ceará e, segundo o governador Elmano de Freitas (PT), o desejo é que ela retorne ao Governo “o mais brevemente”.

Elmano disse, nesta quarta-feira, 31, que se reuniria com Augusta ainda nessa quarta-feira e pediria o retorno dela à gestão. Segundo ele, a presença da senadora é importante neste momento do governo, que coincide com o período de campanha para as eleições municipais.

“Eu devo ter uma reunião hoje ainda com nossa senadora Augusta, ela retorna ao Senado. O meu pedido é que ela possa ficar o mais breve tempo possível no Senado, até porque ela participou de muitos processos de negociação, de articulação política, inclusive para as eleições”, disse o chefe do executivo.

O futuro do comando da Secretaria, segundo Elmano, depende da resposta da senadora na reunião. “Estamos conversando para saber exatamente qual a brevidade que ela poderia ou não retornar. Dependendo disso, nós colocamos outra pessoa ou ela volta brevemente e retoma os trabalhos da Articulação Política”, disse.

Augusta assumiu o cargo de Catanho, Janaína assumiu o de Augusta

Augusta é a primeira suplente do ministro Camilo Santana (PT), eleito senador, mas hoje titular do ministério da Educação. A licença ocorreu em abril. Um mês depois, a senadora já havia antecipado ao O POVO que pretendia retornar ao Senado Federal após o período.

Augusta deixou temporariamente o mandato para ser titular da Secretaria de Articulação Política do governo Elmano de Freitas (PT), tendo entrado no lugar de Waldemir Catanho (PT), que concorre em Caucaia.

Já no Senado, assumiu Janaína Farias (PT), que, por sua vez, concorre em Crateús. A troca visa uma oportunidade de grande visibilidade para Janaína, em meio à campanha eleitoral.

Ao comentar sobre a companheira de chapa, Augusta frisou uma boa atuação de Janaína de Senado, “mesmo que por um curto período de tempo”. Comentário de reforço vem em resposta a grandes ofensas de Ciro Gomes (PDT), que menosprezou a presença de Janaína no Parlamento.