Sarto, na convenção do PSDB, rebate Camilo sobre recursos do IJF e ataca Evandro Leitão

Foto: Divulgação/ Yuri Allen/PMF SARTO, Élcio e aliados na convenção partidária do PSDB-Cidadania

O PSDB realizou convenção ontem às vésperas do encerramento do prazo eleitoral. Ao lado do presidente do partido no Estado, Élcio Batista, estava o prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), em mais uma manifestação de união entre suas siglas, que seguem aliadas para a campanha de 2024. O chefe do Executivo saudou apoiadores, rebateu críticas e alfinetou seus adversários do PT, inclusive Evandro Leitão (PT), a quem chamou de "medroso".

Sarto chegou ao lado de Élcio, tirou foto com apoiadores e subiu no "trem da alegria", veículos usados em festas ou passeios e que contam com a presença de personagens de desenhos animados, animes ou herois. A dupla colocou óculos e dançou enquanto tiravam fotos.

À imprensa, Sarto rebateu fala do ministro da Educação, Camilo Santana (PT), que, no sábado, 3, havia destacado o investimento do Governo do Estado no IJF 2. O ex-governador afirmou que o Estado é quem custeia o equipamento, com investimento de R$ 72 milhões por ano. O prefeito contestou a informação e apontou que seria a Prefeitura quem mais arca com as despesas do equipamento.

"Na verdade, todo fortalezense, todo cearense sabe que o IJF atende metade da população do interior cearense. O que o governo do Estado manda para o IJF são R$ 72 milhões de reais ao ano. Nós investimos lá R$ 772 milhões. O cofre da prefeitura é quem banca", reafirmou.

E continuou: " E nós vamos continuar bancando. Nós vamos continuar atendendo o nosso irmão do interior do estado que veio pra cá em busca de uma saúde. Isso que o governo manda não representa 10%". Ele fez cobranças: "No mínimo, era para que o Governo do Estado dê a metade já que ele manda pra cá metade dos pacientes".

Após a apre

sentação dos candidatos, foi hora dos discursos. O ex-senador Tasso Jereissati (PSDB) não compareceu, mas mandou um vídeo em apoio. "Nós estamos aqui em Fortaleza aliados com o prefeito Sarto, que tem feito uma administração de excelência e qualidade", disse.

No palco, foi momento de confirmar ainda mais a união do PDT e do PSDB, federado com o Cidadania. Houve também espaço para críticas a Evandro e o PT. "Gabinete do prefeito não é lugar de medroso, gabinete do prefeito não é lugar de covarde, gabinete do prefeito exige imposição, coragem. Ele que é um almofadinha que se soltar ele na periferia e tirar o celular dele não volta para casa. É esse o candidato que a população precisa conhecer", afirmou.

Presidente nacional do PSDB, Marconi Perillo, não conseguiu chegar a tempo da convenção, por atrasos de agendas anteriores, mas veio ao Ceará para acompanhar o processo de lançamento das candidaturas e apoiar a união com o PDT. Ele ressaltou que o objetivo do partido é eleger em torno de cinco vereadores em Fortaleza, três do PSDB e dois do Cidadania.

"A minha presença hoje vem um pouco nesse sentido. Apoiar o Sarto, apoiar o Elcinho, nossos candidatos de vereadores e avançar em uma aliança mais sólida”, ressaltou. E afirmou ainda: " A gente que, aqui em Fortaleza, essa dobradinha do Sarto com o Élcio está indo muito bem a cidade está sendo comandada por pessoas sérias e o que a gente quer á continuidade desse trabalho".