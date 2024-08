Quem é George Lima? Conheça o candidato do Solidariedade à Prefeitura de Fortaleza

Foto: Samuel Setubal GEORGE Lima tem trajetória política atrelado ao apoio a Camilo e Elmano

Último candidato a ser anunciado e, em seguida, confirmado em convenção, o ex-deputado estadual George Lima é um dos nove postulantes à Prefeitura de Fortaleza, nas eleições de 2024. Ele concorre pelo Solidariedade e tem como vice a advogada Rachel Girão, da mesma sigla.

George Lima nasceu em Fortaleza, em 1971. É casado com Érika Markan Lima de Araújo e, juntos, têm duas filhas. Atuou como empresário, em setores como o de alimentos, imobiliário e com marcas do ramo automobilístico, como Honda e Audi.

Entrou na política em 2018, segundo informado no portal oficial da Assembleia Legislativa, “pela sua forte vocação de relacionamento com as pessoas”. Concorreu a deputado estadual, mas ficou na suplência do Partido Verde, obtendo 8.375 votos. Hoje o PV integra uma federação com o PT e o PCdoB.

No ano seguinte, Lima integrou o governo de Camilo Santana, assessorando Élcio Batista (PSDB), que era titular da Casa Civil. Dois anos depois, Élcio foi indicado pela base de Camilo para ser candidato a vice de José Sarto (PDT), em uma chapa que saiu vencedora. Hoje, os grupos estão rompidos e Camilo apoia Evandro Leitão (PT) à Prefeitura, em oposição a Sarto.

George Lima assumiu, em 2021, como deputado estadual suplente na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Ainda conforme o portal oficial da Alece, ele defendia “economia verde, tendo como bandeiras a sustentabilidade, o desenvolvimento econômico e social.”

Em 2022, o deputado chegou a ser ventilado como pré-candidato a deputado estadual pelo PSDB. No entanto, ele se filiou ao PDT e anunciou, na Alece, que não concorreria nas eleições daquele ano. Em dezembro, chegou a assumir por dois meses como deputado estadual titular, após a renúncia de Elmano de Freitas (PT) ao posto, para assumir como governador do Ceará.

Leia mais Entenda por que mulheres dominam candidaturas a vice-prefeita em Fortaleza

Sobre o assunto Entenda por que mulheres dominam candidaturas a vice-prefeita em Fortaleza

Lima tem aliança antiga com Camilo e integra a base de Elmano de Freitas



Lima manteve uma relação de alianças com o ex-governador Camilo Santana. O ex-deputado foi à posse de Camilo, em Brasília, quando o hoje ministro da Educação foi alçado a senador.

Neste ano de 2024, Camilo apoiou fortemente a oficialização de Lima como novo presidente do Solidariedade Ceará. Movimento levou a sigla para a base de Elmano.

O atual presidente do Republicanos no Ceará, Chiquinho Feitosa, e o presidente nacional do Solidariedade, Paulinho da Força, foram os responsáveis por fazer a articulação do partido para a base.

Apesar de integrar o governo, que lançou Evandro, Lima foi anunciado como candidato em Fortaleza, concorrendo diretamente com o petista. Anúncio veio na data limite das convenções, 5 de agosto, e o evento de oficialização se deu no mesmo dia.

Ao O POVO, George explicou que a sigla vinha “analisando com calma" e o partido tinha “condição de lançar um candidato à majoritária”. Ele explicou que, desde o início do ano, vinha dialogando com nomes para disputar vagas no Legislativo, mas a investida não deu certo e os eventuais candidatos migraram para o Progressistas

“Porque nós não lançamos, não fizemos base para uma candidatura de vereador. A gente não montou chapa. A chapa que a gente vinha montando foi desfeita e o partido ficar de fora de uma eleição é muito ruim para nossa continuidade na política. Vem aí as eleições futuras e a gente resolveu marcar território lançando candidatura", argumentou.



"Padre Kelmon", "PT desesperado": vereadores criticam candidatura de George Lima

Vereadores aliados de José Sarto e de Capitão Wagner (União Brasil) usaram tempo de fala na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) nesta quinta-feira, 8, para criticar a candidatura de George Lima, alegando ser um "candidato laranja", uma demonstração de "desespero" do PT ou até mesmo comparações com Padre Kelmon.

Adail Jr (PDT) disse que segundo o próprio George, Camilo Santana seria o seu maior ídolo e também esteve no alto escalão do governo de Elmano. O pedetista diz estranhar a candidatura lançada "em cima da hora".

De acordo com o vereador da base do Sarto, está surgindo um novo Padre Kelmon, marcado pelas eleições presidenciais de 2022 quando atuou para como linha auxiliar de Jair Bolsonaro (PL). Mas no caso de Fortaleza, seria para bater em outros candidatos adversários de Evandro Leitão.

"Tá surgindo um novo Padre Kelmon, pelo menos é o que eu estou achando, tomara que eu esteja enganado. Só que é ao contrário, é da esquerda para bater na direita e no prefeito Sarto. Não tem como eu não pensar outra coisa que não seja o Padre Kelmon a nível municipal", declarou Adail.

O vereador Márcio Martins (União Brasil), aliado de Capitão Wagner, não soube dizer o nome do candidato do Solidariedade, seu ex-partido. "Sobre a surpresa da candidatura do prefeiturável George… Como é o nome? George? George Lima", falou.

"Mas há males que vem para o bem. Se ele cumprir a missão aí escreve aquilo o que eu tô lendo a tempo a candidatura do PT está em desespero. Realmente constata-se que não decola e busca-se as estratégias já conhecidas como diz o Ciro Gomes, do “lulopetismo”. A gente já viu esse filme", disse.