André Fernandes anuncia carreata em Fortaleza com Bolsonaro: "Será a maior da história"

Foto: Samuel Setúbal/O POVO André Fernandes ao lado do ex-presidente Jair Bolsonaro em evento no Ginásio Paulo Sarasate

O candidato à Prefeitura de Fortaleza, André Fernandes (PL), confirmou nesta segunda-feira, 12, uma carreata com a presença do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) como seu primeiro ato de campanha. O evento está marcado para o próximo sábado, 17.

A previsão é de saída às 10 horas do bairro Bom Jardim seguindo até o Meireles. "Será a maior carreata da história de Fortaleza", disse o deputado federal e postulante a prefeito.

Também há expectativa de que ainda em agosto Bolsonaro receba o título de cidadão fortalezense, aprovado em dezembro pela Câmara Municipal, de acordo com o vereador Julierme Sena (PL), autor da proposição. A cerimônia ainda não tem data.

André Fernandes oficializou a sua candidatura em convenção partidária em evento fechado no Café Viriato, alegando questões judiciais uma vez que foi multado pelo ato em abril com Bolsonaro no Ginásio Paulo Sarasate por campanha antecipada.

Apesar de um lançamento discreto, André havia prometido um grande evento nos primeiros dias da campanha eleitoral. "Pararemos Fortaleza e soltaremos esse grito que está preso na garganta", afirmou na época.

Além de Bolsonaro, o candidato afirmou que trará durante a campanha outras lideranças do PL e da direita como o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) e o deputado federal Nikolas Ferreira (PL), ainda sem datas confirmadas.