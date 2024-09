Deltan Dallagnol elogia candidatura de Eduardo Girão e diz que ele é exemplo na política

Foto: FERNANDA BARROS EDUARDO Girão recebeu, ontem, apoio de Deltan Dallagnol em Fortaleza

O ex-coordenador da Operação Lava-Jata e deputado federal, Deltan Dallagnol (Novo) participou de evento em Fortaleza para a campanha de prefeito do senador Eduardo Girão (Novo). Neste domingo, 1º, ele afirmou que o cearense representa o que ele mais quer na política.

Dallagnol também afirmou que se tivessem mais "Girões" na política brasileira o País estaria em "outro patamar". Os dois foram a um culto evangélico pela manhã na Igreja Batista Central e pela tarde participaram de um almoço com empresários e candidatos do Novo no Nativas Grill.

Girão também trará o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), para ajudar em sua campanha na segunda quinzena de setembro.

"Eu sou grato por ter um Girão se levantando pra ser prefeito porque ele representa tudo o que eu quero na política. É alguém honesto, íntegro, competente, tem experiência de gestão e além de tudo isso defende com coragem as nossas liberdades e valores cristãos. Enquanto estiver Girão de pé, eu estarei do lado dele. Se a gente tivesse mais girões como políticos no Brasil a gente estaria em outro patamar. Seríamos avançados e desenvolvidos", declarou ao O POVO.

Já durante o seu discurso, onde começou puxando um coro de "fora Lula" e "fora Moraes", Deltan Dallagnol chegou a dizer que dá "um Girão para 40 senadores" e a eleição de 2024 é impor-

tante para as pautas nacionais.

"Nós estamos em eleição municipal, isso não tem nada a ver com as pautas nacionais. Mentira, quem fala isso quer enganar a sociedade. A grande verdade é a eleição de 2026, que vai colocar senadores e deputados federais que vão decidir as grandes questões do País, começa em 2024 porque são os prefeitos e vereadores que nós escolhemos que vão coletar os votos para os deputados e senadores", disse

Eduardo Girão, por sua vez, afirmou que Dallagnol o inspirou a entrar a política e agradeceu a presença na sua campanha para prefeito de Fortaleza. "Uma visita ilustre. Você está diante de um grande brasileiro que mostrou que é possível, na força tarefa da Lava-Jato, que a Justiça pode ser para todos nesse País", declarou ao O POVO.

"É uma inspiração que me levou pra política. Porque a partir do trabalho de servidores públicos exemplares, como o dele e tantos outros, eu me senti chamado para colaborar, pra que avançasse a lava-jato para que o Brasil tivesse mais penas duras contra a corrupção, então eu sou muito feliz em caminhar ao lado dele e estar vindo aqui em Fortaleza nos ajudando na campanha", completou.