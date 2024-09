José Sarto troca elogios com Acilon e provoca governo petista; André Figueiredo comanda adesivagem

Foto: Isabelle Maciel/O POVO André Figueiredo (PDT) em adesivagem da campanha de José Sarto (PDT)

O prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), elogiou Acilon Gonçalves (PL), prefeito do município de Eusébio, distante 21,95 da capital cearense, a quem o chamou de "o cara da Região Metropolitana". Além disso, o pedetista chegou a dizer que eles irão dar "um medinho pro pessoal do Ceará". Os dois gestores dividiram palanque na noite de sábado, 31, da inauguração do comitê da candidata à vereadora de Fortaleza, Carla do Acilon (DC), nora do gestor de Eusébio, e esposa do prefeito de Aquiraz, localizado 29,07 km de distância da capital, Bruno Gonçalves (PRD).

"O cara que é o cara da Região Metropolitana, de Fortaleza do Eusébio, do Aquiraz, da Itaitinga, da Região Metropolitana. E a gente vai dar um medinho pro pessoal do Ceará, Dr. Acilon Gonçalves", disse Sarto em seu discurso publicado nas redes sociais de Acilon.

Ontem, o presidente estadual do PDT no Ceará, o deputado federal André Figueiredo, comentou sobre as pesquisas de intenção de voto para a Prefeitura de Fortaleza que colocam o candidato à reeleição, José Sarto (PDT), em segundo lugar, além de abordar sobre o relacionamento entre a atual gestão municipal e o governo do Estado.

"O que nós estamos vendo é que a campanha do Sarto cresce com muita consistência e o sentimento das ruas é esse", comentou durante evento de adesivagem de carros em posto de gasolina na Avenida Washington Soares.

Sobre o relacionamento entre a gestão de Sarto e o governo de Elmano de Freitas (PT), no caso de uma reeleição do pedetista, Figueiredo disse que é "indiferente", mas ressaltou que possui boa relação com o governo federal.

"Eu tenho um excelente relacionamento com o governo federal, e o presidente Lula respeita muito o PDT. Aqui no Ceará, com todo o respeito que nós temos ao governador Elmano, não contribui muito porque o empréstimo que o governo está pegando é só para rolar dívida. O Ceará está todo endividado, então é indiferente", completou.

A relação entre o PT e o PDT no Ceará enfrenta dificuldades desde a eleição para governador do Ceará de 2022, quando o governador na época, Camilo Santana (PT), queria Izolda Cela, que está no PSB, mas era do PDT, como sua sucessora, mas uma parte da sigla pedetista não concordou e lançou a candidatura de Roberto Cláudio (PDT). Dessa forma, o PT lançou o nome de Elmano de Freitas para gestão estadual e acabou vencendo em primeiro turno a eleição.

O presidente estadual do PDT ainda destacou o número de vereadores concorrendo pela sigla, como um diferencial da campanha de Sarto à reeleição.

"Hoje nós temos 372 candidatos a vereador, três vezes mais do que o outro. Então, isso é um batalhão de guerreiros que vai estar em todas as ruas, em todas as comunidades de Fortaleza, paralela a isso, ocupando redes sociais", completou.

A Polícia Ambiental Militar interrompeu a adesivagem da campanha de Sarto após denúncias de som alto. Conforme a legislação eleitoral, carros de som não podem estar aglomerados em um mesmo local e com emissão sonora maior de 80 decibéis, medido a 7 metros de distância do veículo.

Depois da notificação da polícia, os apoiadores diminuíram o volume das músicas e jingles e logo o local da adesivagem, um posto de combustível, se esvaziou. (Guilherme Gonsalvesa e Isabelle Maciel)