Fortaleza: PDT e PT injetam R$ 7,5 mi e R$ 3,3 mi, respectivamente, em campanhas

Foto: Matheus Souza e Samuel Setubal/ O POVO Sarto e Evandro são os candidatos à Prefeitura com maior valor de recursos à disposição das campanhas

A "batalha milionária" entre PDT e PT em Fortaleza teve início com o repasse de verbas para as campanhas de José Sarto e Evandro Leitão, respectivamente. O PDT nacional enviou R$ 7,5 milhões para a campanha do atual prefeito, enquanto o PT nacional destinou R$ 3,3 milhões para a candidatura de Evandro.

Os dois partidos apostam suas fichas em Fortaleza, com a capital cearense sendo a maior cidade governada pelo PDT, que quer se manter na Prefeitura. Do outro lado, Fortaleza é a capital mais populosa onde o PT tem candidatura própria. Além disso, o partido vê como grande trunfo a influência dos petistas Lula e Camilo na cidade para tentar retomar o comando do Paço Municipal.

A grande expectativa de governar Fortaleza já foi verbalizada pela presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, ao afirmar em passagem pela cidade que a capital cearense era “uma das prioridades nacionais” da sigla. A disputa entre PT e PDT vem causando ruídos, com o presidente nacional dos pedetistas, André Figueiredo, lamentando o presidente Lula no palanque de Evandro.

Sarto, até o momento, é o candidato que mais recebeu recursos, os R$ 7,5 milhões recebidos do PDT via Fundo Especial de Financiamento de Candidatura (FEFC) se somam à doação de Prisco Bezerra, irmão do ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT) e suplente do senador Cid Gomes (PSB), que destinou R$ 1 milhão para a campanha do prefeito.

Já os R$ 3,3 milhões recebidos de Evandro, também via FEFC, somam-se aos R$ 100 mil recebidos em doações de pessoas físicas, entre elas o irmão de Evandro, Wellington Leitão. O pedetista e o petista são disparados os candidatos com maior valor recebido para gastar em suas candidaturas.

Logo em seguida aparecem Eduardo Girão (Novo), com R$ 300 mil, Capitão Wagner (União Brasil), com R$ 87 mil, George Lima (Solidariedade), com R$ 18 mil, e André Fernandes (PL), com R$ 100. Os demais candidatos ainda não receberam repasses, sejam de doações, FEFC ou financiamento coletivo.

Wagner e Fernandes, no entanto, devem receber grandes repasses via FEFC, Fortaleza é estratégica tanto para o União Brasil, quanto para o PL. Os partidos são, respectivamente, o terceiro e o primeiro que mais dispõem de recursos para destinar às candidaturas. O PL tem R$ 886,8 milhões e o União Brasil R$ 536,5 milhões exclusivos para financiamento de campanha.

Confira quanto cada candidato tem a disposição até o momento:

José Sarto (PDT): R$ 8.500.000,00

R$ 7.500.000,00 do Diretório Nacional do PDT;

R$ 1.000.000,00 de doação.

Evandro Leitão (PT): R$ 3.450.000,00

R$ 3.350.000,00 do Diretório Nacional do PT;

R$ 100.000,00 de doações.

Eduardo Girão (Novo): R$ 300.035,00

R$ 300.000,00 de recursos próprios;

R$ 35,00 do Diretório Municipal do Novo.

Capitão Wagner (União Brasil): R$ 87.000,00

R$ 20.000,00 de recursos próprios;

R$ 67.000,00 de doações.

George Lima (Solidariedade): R$ 18.000,00

R$ 10.000,00 de recursos próprios;

R$ 8.000,00 de doação.



André Fernandes (PL): R$ 100,00

R$ 100,00 de doação.

Chico Malta (PCB), Técio Nunes (Psol) e Zé Batista (PSTU) não têm, até o momento, recursos recebidos.

Por Yuri Gomes - Especial para O POVO