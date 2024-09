Fortaleza: vejam o que dizem os candidatos após pesquisa Datafolha para prefeito

Foto: Montagem O POVO André Fernandes, Capitão Wagner, Evandro Leitão e José Sarto

Os candidatos à Prefeitura de Fortaleza repercutiram a pesquisa Datafolha contratada pelo O POVO e divulgada nesta sexta-feira, 13. André Fernandes (PL), que teve crescimento de nove pontos percentuais, mostrou confiança para vencer já no primeiro turno, enquanto Evandro Leitão (PT), que também cresceu nove pontos percentuais, projetou mais avanço da candidatura. Capitão Wagner (União Brasil) destacou que vence em todos os cenários do segundo turno e José Sarto (PDT) subiu o tom de crítica aos outros candidatos.

André Fernandes, que está com 25% da intenção de votos e lidera numericamente, foi assertivo e projetou que venceria em 6 de outubro. “Me preparando para ganhar já no primeiro turno”, disse para O POVO.



Já Evandro Leitão, que também cresceu nove pontos percentuais e está com 19%, empatado tecnicamente com Sarto, projetou avanço na campanha e pediu trabalho redobrado da militância.

“Estamos em uma crescente, consolidando cada vez mais a nossa subida e espero que a gente possa continuar o trabalho com humildade e respeito. Na crescente que nós estamos, nós vamos logo chegar à cabeça. Logo nós estaremos aí em primeiro lugar, mas tudo isso depende de nós, depende da militância, depende do trabalho de todos nós, pedindo voto para os nossos vizinhos, os nossos colegas de trabalho, os familiares, enfim, todos e todas”, afirmou o candidato em áudio para apoiadores.



Capitão Wagner, que caiu 6 pontos percentuais e está com 23% na intenção de votos, pontou a sua experiência em eleições e afirmou que "pesquisas são retratos" do momento e que, mesmo sem padrinhos políticos, ele disse ainda segue na liderança, visto que está empatado tecnicamente com André Fernandes. Ele ainda ressaltou que vence todos os outros candidatos nos segundo turno.

"Tenho a experiência necessária para saber que pesquisas são retratos que mudam à medida que a campanha se desenvolve. Ainda assim, sem padrinhos e sem máquinas, sigo na liderança dentro da margem e sendo o único que vence todos no segundo turno. O sentimento de mudança dos fortalezenses está muito claro e será refletido com segurança nas urnas", declarou em nota ao O POVO.

Em live no Instagram, Wagner, no entanto, subiu o tom e fez duras críticas a seus adversários. Entre elas, que o objetivo da campanha de Evandro seria "disputar o segundo turno contra o PL", e por isso estaria batendo "todos os dias em sua candidatura". Além disso, ele afirmou que não irá permitir que uma "hegemonia se instale" no Ceará.

"Todo dia o candidato do partido que levou o nosso Estado a derrocada na política de segurança pública, a miséria, a tributação e a cada vez mais o faz o cidadão ter que pagar imposto (...), todo dia bate em mim", afirmou.

De acordo com ele, Evandro deseja disputa o segundo turno contra André Fernandes porque dessa forma o PT pode mostrar que a candidatura do PL "não tem maturidade" e "condição de dialogar com vereadores". Ele também reforça que seguindo esse modelo, o Partido dos Trabalhadores pode nacionalizar a disputa em Fortaleza. Wagner ainda chega a citar Sarto e afirmou que o PT "já percebeu o desgaste do atual prefeito" e que ele "está com muita dificuldade para ir ao segundo turno".

O prefeito e candidato à reeleição, José Sarto, que caiu cinco pontos percentuais e está com 18% na intenção de votos, ressaltou os feitos de sua gestão e pontou que os desafios de Fortaleza "não serão resolvidos com ideologias de lado A e nem B".

"Vamos seguir mostrando o nosso trabalho, que fez de Fortaleza a maior economia do Nordeste e a capital brasileira com melhor índice de alfabetização do País. Ao mesmo tempo, precisamos conversar e mostrar para o eleitor que as soluções para os desafios da nossa cidade não serão resolvidos com ideologias de lado A e nem B", afirmou em nota ao O POVO.

O candidato ainda subiu o tom contra André, Evandro e Wagner, e chegou a afirmar que o governo de Elmano de Freitas (PT) entregou o Estado para as "facções criminosas".

"De um lado, há um candidato com longo histórico de atitudes e declarações de desprezo pela vida humana, e agora se apresenta como alguém moderado. Do outro, o candidato do PT, que representa o governo que abandonou o Ceará e entregou para as facções criminosas. E não podemos esquecer do candidato que entrou na política liderando motins da PM e gerando crises na nossa segurança pública", finalizou.

Confira o resultado da pesquisa:

Pesquisa Datafolha contratada pelo O POVO sobre a eleição para prefeito de Fortaleza mostra mudanças importantes na briga para chegar ao segundo turno. André Fernandes cresceu 9 pontos percentuais em relação à pesquisa realizada em 20 e 21 de agosto. Capitão Wagner caiu 6 pontos percentuais. O candidato do PL e o do União Brasil estão tecnicamente empatados na liderança.

Alta expressiva também teve Evandro Leitão. O candidato do PT subiu 9 pontos percentuais em comparação com a pesquisa anterior. Ele está empatado tecnicamente com Wagner, na segunda colocação, e também com o prefeito e candidato à reeleição, José Sarto. O pedetista caiu 5 pontos percentuais. A distância de Evandro para André está no limite da margem de erro. O Datafolha considera não ser empate técnico, pela improbabilidade estatística.



É a segunda pesquisa Datafolha após o início oficial da campanha eleitoral e a primeira após o começo do horário eleitoral de rádio e televisão.

Confira os números:

Pesquisa estimulada

André Fernandes (PL): 25% (+9)

Capitão Wagner (União Brasil): 23% (-6)

Evandro Leitão (PT): 19% (+9)

José Sarto (PDT): 18% (-5)

Eduardo Girão (Novo): 2% (-3)

Técio Nunes (Psol): 1% (=)

Zé Batista (PSTU): 0 (-1)

George Lima (Solidariedade): 0

Chico Malta (PCB): 0 (-1)

Branco/nulo/nenhum: 7% (-2)

Não sabe: 3% (-3)

Comparativo entre a pesquisa de 20 e 21 de agosto e a atual, feita de 11 a 13 de setembro

Metodologia

A pesquisa foi realizada entre os dias 11 e 13 de setembro de 2024. Foram realizadas 826 entrevistas em toda a cidade de Fortaleza.

A margem de erro máxima para o total da amostra é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos, dentro do nível de confiança de 95%.

A pesquisa está registrada no TSE com número CE-07203/2024.

O Datafolha realizou pesquisa quantitativa, por amostragem, com aplicação de questionário em abordagem pessoal em pontos de fluxo populacional.

Pesquisa Espontânea



Na pesquisa espontânea, onde o eleitor afirma em quem tem intenção de votar sem ver a lista com nome dos candidatos, os quatro primeiros colocados tiveram alta. O número dos que não sabem em quem votar caiu 23 pontos e é agora de 38%.

Intenção de voto espontânea



Em quem você vai votar para prefeito de Fortaleza em outubro?

André Fernandes (PL): 16% (+6)

José Sarto (PDT): 12% (+4)

Capitão Wagner (União Brasil): 12% (+3)

Evandro Leitão (PT): 11% (+7)

Eduardo Girão: - (-1)

Votar no PT/candidato do PT: - (-1)

Outras respostas: 7% (+6)

Em branco/nulo/nenhum: 4% (=)

Não sabe: 38% (-23)

Esta é a primeira pergunta a quem os entrevistados respondem no questionário.

Quem tem maior rejeição?

Na rejeição, as de Sarto, Evandro e André Fernandes tiveram crescimento acima da margem de erro.

Taxas de rejeição

José Sarto: 38% (+5)

Capitão Wagner: 32% (+1)

Evandro Leitão: 29% (+7)

André Fernandes: 28% (+5)

Eduardo Girão: 18% (+4)

Zé Batista: 15% (-1)

Técio Nunes: 14% (+2)

Chico Malta: 13% (-2)

George Lima: 13% (+3)

Votaria em qualquer um/não rejeita nenhum: 2% (=)

Rejeita todos/não votaria em nenhum: 1% (-2)

Não sabe: 4% (-1)

Entre parênteses é apresentada a evolução na pesquisa atual, realizada de 11 a 13 de setembro, em comparação com a de 20 e 21 de agosto

Quem venceria num 2º turno?

O Datafolha realizou cinco simulações de 2º turno, com base nos cenários que eram possíveis com base na pesquisa anterior, de agosto, na qual a liderança era dividida entre Wagner e Sarto, em empate técnico.

Capitão Wagner leva vantagem em todos os cenários, mas a vantagem contra Evandro e André cai. No caso de André, ele fica no limite máximo da margem de erro. Contra Sarto, a vantagem de Wagner aumenta um pouco.



Nos cenários entre André Fernandes e Sarto, há empate técnico. Entre Evandro e Sarto, também há empate técnico. Os dois cenários foram simulados pela primeira vez.

Simulações de 2º turno

Capitão Wagner x André Fernandes

Wagner: 43% (-7)

André: 37% (+7)

Branco/nulo/nenhum: 18 (=)

Não sabe: 2 (=)

Capitão Wagner x Evandro Leitão

Wagner: 51% (-5)

Evandro: 37% (+8)

Branco/nulo/nenhum: 10% (-3)

Não sabe: 2% (=)

Capitão Wagner x José Sarto

Wagner: 52% (+3)

Sarto: 36% (-2)

Branco/nulo/nenhum: 11% (-1)

Não sabe: 1% (=)

André Fernandes x José Sarto

André: 45%

Sarto: 42%

Branco/nulo/nenhum: 11%

Não sabe: 1%

Evandro Leitão x José Sarto

Evandro: 41%

Sarto: 38%

Branco/nulo/nenhum: 19%

Não sabe: 2%

Os cenários de segundo turno entre André Fernandes e José Sarto e entre Evandro Leitão e José Sarto não haviam sido testados nas pesquisas anteriores. O Datafolha fez apenas simulações possíveis conforme a pesquisa anterior. O cenário entre André Fernandes e Evandro Leitão, por esse motivo, não foi testado nesta rodada, pois não era uma situalção plausível com base no dado de 20 a 21 de agosto.

Como o Datafolha escolheu quem seria entrevistado?

A seleção de quem responderia ao questionário foi feita em duas etapas. Primeiro, foram sorteadas as regiões e os bairros que fizeram parte da amostra. No segundo momento, foram sorteados os pontos de abordagem onde foram feitas as entrevistas.

Por fim, os entrevistados foram selecionados aleatoriamente para responder ao questionário, de acordo com cotas de sexo e faixa etária, de acordo com os dados fornecidos por TSE (agosto/2024), IBGE (PNAD 2023 e Censo 2022) e dados primários de outros levantamentos do instituto.

A eleição para prefeito de Fortaleza em 2024

As eleições para prefeito e vice-prefeito dos municípios brasileiros ocorre em 6 de outubro. Se nenhum candidato obtiver 50% dos votos mais 1, haverá segundo turno em Fortaleza, no dia 27 de outubro.

Há nove candidatos na disputa:

André Fernandes (PL), deputado federal

Capitão Wagner (União Brasil), ex-deputado federal

Chico Malta (PCB), advogado

Eduardo Girão (Novo), senador

Evandro Leitão (PT), deputado estadual

George Lima (Solidariedade), ex-deputado estadual

José Sarto (PDT), prefeito e candidato à reeleição

Técio Nunes (Psol), produtor cultural

Zé Batista (PSTU), operário da construção civil e sindicalista.

Cenário da eleição

O prefeito Sarto busca a reeleição e a permanência do grupo político que chegou ao poder na Prefeitura em 2013, com o ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT).

Houve ruptura do bloco político em 2022, com PT e PDT em atrito na eleição para governador, na qual Elmano de Freitas foi eleito e Roberto Cláudio ficou na terceira colocação.

Na disputa deste ano, o PT lançou Evandro Leitão, presidente da Assembleia Legislativa.

Houve divisão também no bloco da direita, unidos até 2022. Este ano são candidatos André Fernandes, representante do bolsonarismo, Capitão Wagner, que representou os conservadores nas eleições majoritárias de 2016, 2020 e 2022, e ainda Eduardo Girão.

Há ainda mais três partidos de esquerda na disputa: o Psol, com Técio Nunes, o PCB, com Chico Malta, e o PSTU, com Zé Batista.

Fecha a lista de candidatos George Lima, do Solidariedade, de centro.