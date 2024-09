Sarto convoca reunião comvereadores após queda nas pesquisas

Foto: Samuel Setubal JOSÉ Sarto, campanha que entra nas três últimas semanas e será reavaliada

O prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT) convocou para hoje uma reunião com os vereadores da sua base aliada. O encontro ocorre após uma queda do pedetista de cinco pontos percentuais na Pesquisa Datafolha contratada pelo O POVO e quatro pontos na Quaest.Neste fim de semana, Sarto não teve agendas públicas de campanha, mas voltadas para gravações para a propaganda eleitoral gratuita. De acordo com a assessoria do prefeito, os compromissos já estavam definidos desde o início da semana, portanto não foram alteradas devido às pesquisas.

Sarto caiu de de 23% para 18% no Datafolha e de 22% para 18% na Quaest, configurando assim na quarta colocação, atrás de Evandro Leitão (PT), Capitão Wagner (União) e André Fernandes (PL), mas em um cenário embolado entre os quatro.

Embora o teor da reunião com os vereadores não tenha sido revelado e os parlamentares aguardem as coordenadas, há um entendimento de que o momento atual é de avaliação e reorganização naquilo que for necessário, segundo confidenciou um dos quadros do PDT.O entorno do prefeito Sarto entende que o cenário de quatro candidatos emparelhados já era previsto e faz parte da campanha. Com isso, a campanha afirma que ainda está no jogo e segue confiante com a estratégia.

Hoje, ainda, haverá um novo debate entre os candidatos à Prefeitura de Fortaleza, desta vez promovido pela TV Otimista. Em fala pré-encontro, Sarto criticou os seus adversários. "Teremos mais uma grande oportunidade de mostrar o nosso trabalho, que fez de Fortaleza a maior economia do Nordeste e a capital brasileira com melhor índice de alfabetização do País. Uma chance de entrar na casa dos eleitores e reiterar que as soluções para os desafios da nossa cidade não serão resolvidos com ideologias de lado A e nem B, como temos provado. Fortaleza não merece o desprezo pela vida humana, o medo de enfrentar a criminalidade ou um prefeito que apoia amotinados", disse em nota enviada pela assessoria.