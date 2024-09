André Fernandes falta à Sabatina O POVO e jornalistas analisam trajetória e propostas do candidato

Foto: Daniela Nogueira/O POVO Candidato André Fernandes não compareceu à Sabatina O POVO

Candidato do PL à Prefeitura de Fortaleza, André Fernandes faltou à Sabatina O POVO marcada para a manhã desta sexta-feira, 27. Com a ausência do candidato, os jornalistas Ítalo Coriolano e Gualter George analisaram a trajetória e as propostas do candidato.

As sabatinas têm sido realizadas no OP News 1ª Edição, com todos os candidatos a prefeito da Capital. A ordem e as datas foram acertadas por sorteio há várias semanas com todas as nove candidaturas. André Fernandes não compareceu e nem enviou justificativa.

Em um espaço em que cada candidatura tem 30 minutos, são discutidas propostas, tratadas possíveis polêmicas, tiradas dúvidas surgidas na campanha, ou seja, é aberto um importante espaço para que os candidatos exponham seus pensamentos para o eleitor.

Foto: Reprodução/Youtube O POVO Candidato André Fernandes não compareceu à Sabatina O POVO

Diante da ausência do candidato do PL, os jornalistas de O POVO relembraram o início da carreira de André, quando era YouTuber, passando pela entrada na carreira política, a eleição como deputado estadual, posteriormente como deputado federal, cargo que ocupa até os dias de hoje.

Relembraram, ainda, posicionamentos polêmicos do parlamentar. Em maio de 2023, André foi um dos parlamentares a votarem contrariamente a projeto de lei, enviado à Câmara pelo governo Lula, que criava medidas para tentar garantir a igualdade salarial entre mulheres e homens na realização de trabalho de igual valor ou no exercício da mesma função. Apesar do voto contrário do deputado, o PL acabou aprovado.

Outra questão polêmica em que o candidato esteve envolvido, e perdeu a oportunidade de tratar do assunto na sabatina, foi o fato de ele ter se posicionado contrário à vacinação de COVID-19.

Os jornalistas relembraram que, recentemente, André Fernandes, que foi o autor do pedido de CPMI para investigar os atos de 8 de janeiro de 2023, foi apontado pela Polícia Federal como um dos que incitaram para que as manifestações antidemocráticas ocorressem. Ainda relacionado ao assunto, André assinou pedido de impeachment do ministro do STF, Alexandre de Moraes.

Ainda tratando de sua atividade como parlamentar, o hoje candidato apresentou projeto que cria o Dia do Orgulho Hétero no Ceará. Em março de 2023, após discurso inflamado contra o então ministro Flávio Dino (Justiça) no púlpito da Câmara Federal, André quebrou um dos microfones da Casa e acabou multado em R$ 1.600,00.

Já em relação às propostas do candidato, para caso seja eleito prefeito de Fortaleza, os jornalistas de O POVO comentaram sobre a viabilidade de prometer a extinção de multas para motociclistas que trafegarem com viseira levantada, as críticas que fez às ciclofaixas, além da extinção da Agência de Fiscalização de Fortaleza (Agefis) e o armamento pesado que pretende instituir na Guarda Municipal de Fortaleza.