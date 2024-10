Prefeitura demite 156 comissionados e Câmara, 24 assessores parlamentares

Foto: AURÉLIO ALVES Gardel Rolim, presidente da Câmara, e José Sarto, prefeito de Fortaleza

Pelo menos 180 servidores públicos foram demitidos da Prefeitura de Fortaleza e da Câmara Municipal (CMFor). As exonerações constam na edição da última quinta-feira, 17, do Diário Oficial do Município e ocorrem em meio à campanha de segundo turno das eleições na capital cearense.

Alguns exonerados do Executivo, em conversa com o colunista Carlos Mazza, do O POVO, atribuíram os desligamentos à perseguição política diante das manifestações de apoio eleitoral. Contatada pela reportagem, a Prefeitura negou relação das demissões com o pleito.

A gestão foi questionada se a demissão em massa comprometeria o funcionamento do Paço ou das secretarias municipais e se havia previsão de nomeação para as cadeiras vagas. Por nota, a Prefeitura informou apenas que "as nomeações e exonerações de cargos de confiança são discricionárias da administração pública".

Já a CMFor, contatada na noite desta sexta-feira, 18, ponderou que será possível analisar a solicitação da reportagem quando houver expediente na Casa parlamentar, momento em que os setores estarão em funcionamento e o presidente Gardel Rolim (PDT), disponível.

Prefeitura

Ao todo, constam 156 exonerações relativas à Prefeitura no Diário Oficial. Todas de cargos comissionados. Outras duas pessoas foram realocadas para pastas diferentes. Mais duas chegaram a ser desligadas, mas, no mesmo documento, são excluídas do atos que determinavam a exoneração.

Durante essa semana, três secretários de José Sarto (PDT) que anunciaram apoio a Evandro Leitão (PT), que disputa o comando do Paço Municipal contra André Fernandes (PL), foram exonerados. São eles: secretário titular de Direitos Humanos e Desenvolvimento Social, Francisco Ibiapina, e os secretários-executivos das Regionais 2 e 3, Rennys Frota e Pedro França, respectivamente.

As três demissões ocorrem pouco menos de um dia após o trio declarar endosso ao petista no 2º turno da eleição em Fortaleza.

CMFor

No Legislativo municipal, O POVO constatou 24 demissões de assessores parlamentares vinculados a gabinetes de vereadores e uma de comissionada do Escritório de Direitos Humanos e Assessoria Jurídica Popular Dom Aloísio Lorscheider.

O gabinete dos vereadores Fábio Rubens (PDT) e Cônsul do Povo (PSD) foram os mais afetados, contabilizando seis demissões cada. Em seguida, está o do vereador Marcelo Lemos (Avante), que teve quatro assessores demitidos.

Dois desligamentos foram registrados no gabinete de Ana Aracapé (Avante). Constam, ainda, demissões vinculadas aos vereadores Enfermeira Ana Paula (sem partido), Jorge Pinheiro (PSDB), Eudes Bringel (PSD), Carlos Mesquita (PDT), Julierme Sena (PL) e Leo Couto (PSB). Cada um com uma exoneração.

No mesmo Diário Oficial são notadas trocas de assessores parlamentares de gabinete. Ao todo, 18 desses servidores migraram do trabalho com o vereador licenciado Dr. Elpídio (PDT), secretário municipal da Cultura e irmão do prefeito Sarto, para o vereador Didi Mangueira (PDT). Enquanto outros 16 deixaram Mangueira e foram nomeados no gabinete de Raimundo Filho (PDT).