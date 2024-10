André e Evandro intensificam ações de rua na reta final da disputa mem Fortaleza

Foto: JÚLIO CAESAR CANDIDATO do PL à Prefeitura de Fortaleza, André Fernandes

Empatados tecnicamente na disputa pela Prefeitura de Fortaleza em 2024, os adversários André Fernandes (PL) e Evandro Leitão (PT) apostam as suas fichas na intensificação de ações de rua e no convencimento do eleitorado indeciso, mas a partir de estratégias diferentes.

Enquanto o candidato do PL reforça a presença de aliados locais às vésperas da ida às urnas, com protagonismo do ex-deputado federal Capitão Wagner (União Brasil) e do ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT), o petista mobiliza vereadores e prefeitos de partidos da base do Abolição, eleitos principalmente no interior do estado.

Desde o fim de semana, legendas como PSD, MDB e Republicanos organizam encontros para arregimentar filiados de outras cidades, que desembarcam na capital cearense nesta semana a fim de engrossar a campanha do presidente da Assembleia Legislativa.

Exemplo disso foi agenda do PSD de Domingos Filho ainda no sábado, 19, mas também a do PSB de Cid Gomes prevista para a manhã desta segunda-feira, 21. Nas duas, a intenção é mobilizar lideranças para ajudar no esforço de virada de eleitores cujo voto ainda não está consolidado.

Segundo o Datafolha mais recente, contratado pelo O POVO, há percentual mínimo tanto na base de André quanto na de Evandro que não está plenamente convicto de sua escolha no próximo domingo, 27. É nesse grupo que os competidores estão de olho.

Governador do Estado e um dos mais importantes cabos eleitorais do representante petista, Elmano de Freitas projeta uma corrida "acirrada até o final e disputada palmo a palmo".

De acordo com o chefe do Executivo, contudo, "temos boas condições de vitória, seja pela clareza que vai se fazendo entre os dois projetos ou pela intensificação da militância de todos os nossos aliados".

Elmano calcula que, hoje, "temos 23 vereadores nos apoiando, e o lado de lá tem 18", referindo-se ao bloco de André Fernandes, que conseguiu adesão importante de pedetistas neste 2º turno, entre os quais o presidente da Câmara, Gardel Rolim.

"Nossa campanha ganhou um volume muito significativo. Ainda tem um percentual do eleitorado que ainda sequer sabe quem é André e Evandro. Essa eleição vai ser decidida por detalhes", declarou o governador.

Deputado estadual pelo União Brasil, Sargento Reginauro prevê "aumento de agendas de rua", enfatizando uma popularização maior da candidatura de André nas periferias da cidade a poucos dias da votação.

Não por acaso, boa parte dos compromissos do concorrente do PL se encontra nos bairros mais afastados da região mais rica de Fortaleza, onde o PL tem conseguido arrebatar mais votos. Das 17 zonas eleitorais fortalezenses, André venceu em 14.

A reportagem tentou contato com apoiadores do deputado federal do PL nesse domingo, 20, tais como Carmelo Neto e Priscila Costa, ambos do partido de André, mas não houve retorno.

Para Evandro Leitão, a briga pela sucessão ao Paço será realmente decidida por detalhes. O petista, no entanto, se mostrou otimista quanto ao resultado final. "A gente está passando o que queremos para os próximos quatro anos para aqueles que estão iludidos do outro lado", disse.

O candidato então ressaltou o bom desempenho da educação do estado, vitrine das gestões do PDT e do PT desde a época de Cid e de Camilo Santana como governadores.

"Queremos fortalecer a educação pública, do outro lado estão querendo privatizar a educação. É esse o debate, é mostrar o risco que Fortaleza está correndo", comparou Evandro.