Datafolha: André Fernandes e Evandro Leitão empatam na rejeição

O segundo turno das eleições municipais de Fortaleza em 2024 promete repetir a polarização de 2022 com uma disputa acirrada entre André Fernandes (PL) e Evandro Leitão (PT).

A pesquisa Datafolha contratada pelo Grupo de Comunicação O POVO, e divulgada na noite desta quinta-feira, 10, revelou que, apesar de ambos os candidatos contarem com índices semelhantes de apoio firme, a rejeição elevada em diferentes segmentos do eleitorado pode ser decisiva para o resultado.

André Fernandes, do PL, tem 43% de eleitores dispostos a votar nele com certeza e 10% que ainda consideram essa possibilidade. Contudo, sua rejeição atinge 46% dos eleitores, um índice que pode ser um desafio crucial em sua campanha. Apenas 1% dos eleitores ainda se dizem indecisos.

Do lado petista, Evandro Leitão apresenta números muito próximos: 42% de eleitores afirmam votar com certeza nele, enquanto 11% talvez optem por sua candidatura. No entanto, a rejeição também chega a 46%, demonstrando um cenário polarizado.

​

Fernandes é mais rejeitado pelos católicos e Evandro, pelos evangélicos

A pesquisa também revela como a rejeição a cada candidato varia significativamente de acordo com aspectos religiosos, partidários, de raça/cor, gênero, faixa etária, escolaridade e situação econômica dos eleitores.

André Fernandes (PL) é mais rejeitado por católicos (54%) do que por evangélicos (26%), o que deve motivar articulações com a candidata a vice, Alcyvania Pinheiro, que é ligada a comunidades católicas. Já Evandro Leitão enfrenta maior rejeição entre os evangélicos (67%), em contraste com os católicos (38%).





​

Veja a rejeição de Fernandes e Evandro pelo recorte de raça

Outro desafio para os candidatos deve ser a transferência de votos. Leitão é rejeitado por 94% dos eleitores que preferem o PL e por 58% dos que não possuem preferência partidária. Já André Fernandes é rejeitado por 80% dos eleitores que preferem o PT e por 35% dos que não têm preferência partidária.

No parâmetro de raça e cor, pretos (52%) são os grupos que mais rejeitam Fernandes, enquanto pardos apresentam 43% de rejeição. Pardos (49%) lideram a rejeição a Evandro, enquanto o grupo de pretos mostra um índice mais baixo (36%).





​

Rejeição de Fernandes é maior entre as mulheres e de Evandro, entre os homens

Com relação ao gênero dos eleitores, a rejeição de Fernandes é maior entre as mulheres (51%) em comparação com os homens (40%). As falas problemáticas do candidato direcionadas às mulheres que foram expostas pelos adversários no primeiro turno devem pesar nesse cenário. Leitão enfrenta um cenário oposto: os homens rejeitam o candidato em 53%, enquanto o percentual registrado entre as mulheres é de 40%.





​

A rejeição dos candidatos pela faixa etária

Outro ponto levantado pela pesquisa Datafolha foi a faixa etária dos eleitores. O índice de rejeição de André Fernandes aumenta com a idade. Eleitores com 60 anos ou mais rejeitam o candidato em 54%, enquanto entre os de 16 a 24 anos a rejeição é de 39%. Para Evandro Leitão, a rejeição é mais alta entre eleitores de 35 a 44 anos, com 55%, e mais baixa entre os com 60 anos ou mais, registrando 37%.

Quanto a divisão por escolaridade, a rejeição de André é mais alta entre eleitores com ensino superior (62%), seguida por aqueles com ensino fundamental (46%) e médio (37%). Evandro é mais rejeitado entre os eleitores com ensino médio (53%), seguidos pelos com ensino fundamental (42%) e superior (37%).

​

Veja a rejeição de Fernandes e Evandro pela faixa de renda

Nos aspectos econômicos, a rejeição de André Fernandes é semelhante entre os economicamente ativos (45%) e os inativos (48%). Destes, os 52% que possuem renda acima de cinco salários mínimos rejeitam mais o candidato do PL, ao passo que é melhor aceito por aqueles que ganham até dois salários mínimos (44%).

O contraste também aparece no eleitorado de Evandro Leitão. O petista enfrenta 47% de rejeição entre os economicamente ativos e 43% entre os inativos. O índice oscila entre 45% nas duas faixas da extremidade (até dois salários mínimos e mais de cinco) e 48% na faixa de renda intermediária.





​

Metodologia

Com rejeições elevadas e índices de aceitação similares, o segundo turno em Fortaleza segue indefinido. Ambos os candidatos enfrentam o desafio de conquistar eleitores indecisos e reduzir sua rejeição em segmentos específicos para garantir a vitória. Em uma eleição marcada pela polarização e pela fragmentação do apoio popular, cada voto será crucial para definir o próximo prefeito da capital cearense.

A pesquisa Datafolha foi contratada pelo Grupo de Comunicação O POVO e está registrada no Tribunal Superior Eleitoral com o número CE-03752/2024. A pesquisa foi realizada de 8 e 9 de outubro de 2024 com 826 pessoas entrevistadas pessoalmente. O intervalo de confiança é de 95%. A margem de erro é de 3 pontos percentuais.