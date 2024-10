Aliado de Wagner, ex-deputado Vaidon declara apoio a Evandro Leitão em Fortaleza

Foto: Reprodução/Instagram/Vaidon Oliveira Vaidon Oliveira declara apoio a Evandro Leitão no 2º turno das eleições em Fortaleza

O ex-deputado federal Vaidon Oliveira (União Brasil) revelou apoio à candidatura de Evandro Leitão (PT), em Fortaleza. O anúncio foi compartilhado nesta terça-feira, 22, nas redes sociais do ex-parlamentar.

"Meu povo, a gente não vota em partido, a gente vota em pessoa, e eu voto no Evandro. Acredito que é o melhor para Fortaleza", disse Vaidon, em vídeo, ao lado do petista. No primeiro turno, o ex-deputado apoiou Capitão Wagner (União Brasil).

Ao que Evandro respondeu: "O Vaidon está aderindo à nossa campanha. Eu aqui quero agradecer, meu irmão, por você estar aqui sendo mais um daqueles que irá vencer as eleições no próximo domingo", projetou, dirigindo-se aos eleitores do Serviluz, do Mucuripe e do Cais do Porto.

No primeiro turno, além de apoiar Wagner, Vaidon participou da campanha de seu irmão, Tam Oliveira (União Brasil), candidato a vereador em Fortaleza.

Vaidon virou réu na Justiça em 2023 por supostos desvios do Fundo Eleitoral por meio de uma candidatura laranja. A ação teve base em inquérito da Polícia Federal aberto após investigação publicada em 2019 pelo O POVO.

O caso envolve a candidatura de Débora Ribeiro a deputada estadual em 2018 pelo Pros, partido que à época era dirigido no Ceará por Vaidon. Apesar de não possuir qualquer experiência política ou militância notável, ela recebeu naquele ano R$ 274,2 mil da cota do Pros no Fundo Eleitoral, obtendo apenas 47 votos.

A candidatura fracassada, suspeita pelo expressivo investimento e retorno quase zero, ganhou novas suspeitas após O POVO revelar detalhes do caso. LEIA AQUI

Veja anúncio de Vaidon em apoio a Evandro