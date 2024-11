Sarto e Evandro terão primeira reunião de transição nesta terça-feira, 12

Foto: Fábio Lima JOSÉ Sarto (PDT) é o atual prefeito de Fortaleza. Evandro Leitão (PT) é o prefeito eleito

O atual prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), anunciou nas redes sociais que terá a primeira reunião de alinhamento dos trabalhos de transição entre os governos com o prefeito eleito, Evandro Leitão (PT). O encontro está marcado para às 9 horas desta terça-feira, 12, no Paço Municipal, no bairro Centro. A informação foi antecipada pela colunista Carlos Mazza, do O POVO.

"Mais uma vez, reforço meu compromisso com um processo tranquilo de transição, cumprindo as recomendações do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, para que a próxima gestão tenha as informações necessárias sobre a estrutura administrativa, sobre as políticas e iniciativas em execução, a fim de que os serviços sigam em pleno funcionamento", disse Sarto.

Após impasses, os nomes de quem compõe as equipes de Evandro e Sarto foram anunciados na última quinta-feira, 7. No dia anterior, na quarta-feira, 6, o prefeito em exercício disse que publicaria o decreto de transição quando o petista informasse as pessoas indicadas e que já tinha selecionado os próprios representantes. O impasse entre quem divulgaria a lista primeiro atrasou o procedimento em Fortaleza.

Ao todo, 14 representantes, somando ambos os lados, trabalharão na Comissão de Transição da administração da Capital. A coordenação da equipe escolhida por Sarto está a cargo de Renato César, secretário municipal do Governo. Já a de Evandro será comanda pela vice-prefeita eleita, Gabriella Aguiar (PSD).

Para o Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE-CE), a transição de governo é considerada formalizada quando o município publica normas que regem a passagem de informações e responsabilidades da gestão atual para a nova equipe eleita.

São eles: decreto de transição, a portaria de nomeação da comissão de transição e o ofício do candidato eleito indicando membros da transição. Já a transição em andamento é quando ocorre a primeira reunião da comissão de transição. O processo de transição governamental se encerrará com a posse de Evandro, em 1° de janeiro de 2025.



Confira quem foi indicado para transição em Fortaleza

Equipe de José Sarto:

Renato Lima (coordenador), secretário de Governo;



(coordenador), secretário de Governo; Samuel Dias , secretário da Infraestrutura;



, secretário da Infraestrutura; Fernando Oliveira , procurador-geral do Município;



, procurador-geral do Município; Juliana Guimarães, secretária-chefe da Controladoria Geral do Município;



secretária-chefe da Controladoria Geral do Município; Manuela Nogueira , coordenadora especial de programas integrados;



, coordenadora especial de programas integrados; Flávia Teixeira , secretária de Finanças;



, secretária de Finanças; Mario Fracalossi, secretário do Planejamento, Orçamento e Gestão.

Equipe de Evandro Leitão: