Eunício diz que chapa para 2026 está fechada: Elmano para Governo, Cid e ele para o Senado

Após quase um mês do fim das eleições municipais de 2024, o cenário político no Ceará já se desenha para o pleito de 2026. Na base governista, a chapa inclusive já estaria supostamente fechada com Elmano de Freitas (PT) tentando a reeleição para governador e Cid Gomes (PSB) e Eunício Oliveira (MDB) para as duas vagas ao Senado Federal.

Essa pelo menos é a projeção feita nessa sexta-feira, 22, pelo deputado federal do MDB e ex-presidente do Senado. De acordo com Eunício, o compromisso teria sido dado por Camilo Santana (PT). Ao comentar sobre a declaração do ministro da Educação de apoio à reeleição de Cid, o parlamentar relatou um diálogo entre ele e o petista sobre o acordo.

"Olha, são duas vagas. Há mais ou menos um mês e meio tivemos uma conversa, Camilo e eu, e ele me dizia naquele momento que tinha dois compromissos. Que era o compromisso da reeleição do Elmano e o compromisso com o MDB, que inclusive já faz parte da chapa majoritária", disse. O MDB tem Jade Romero como vice-governadora do Ceará.



"E no caso recaia sobre o nosso nome para uma das vagas no Senado. São duas vagas, acho que se ele fez esse gesto ao senador Cid Gomes, nós completamos a chapa: Elmano, Cid e Eunício. Pelas conversas que tenho tido até hoje, naturalmente será essa posição colocada por ele inclusive pra mim", completou Eunício.



A declaração do deputado se dá em meio ao sinal de rompimento entre o senador Cid Gomes e Elmano de Freitas. Para Eunício, haverá um entendimento entre as lideranças, uma vez que Camilo acenou ao ex-governador e porque, segundo o emedebista, Cid já acompanhou este grupo quando rompeu com o PDT e o irmão Ciro Gomes.

Para Guimarães, PT e PSB "têm direito" a vagas no Senado

No cenário que se desenha de olho para as duas vagas no Senado Federal, hoje ocupadas por Cid e Eduardo Girão (Novo), há uma perspectiva de "disputa" entre lideranças da base, uma vez que existem mais interessados do que cadeiras disponíveis.

Outro grande cacique político que tem o interesse de se candidatar a senador é José Guimarães (PT), deputado federal e líder do Governo Lula na Câmara Federal, em Brasília. Ele afirmou que quer o presidente da República como "patrocinador" da sua candidatura em 2026.

Em entrevista à Rádio O POVO CBN Cariri nesta semana, Guimarães afirmou que o PT e o PSB, sigla de Cid, são os dois partidos que "têm o direito" de disputar as duas vagas pela base estadual, sob o argumento de que foram justamente os que mais cresceram nas eleições municipais de 2024.

"Quais foram os dois partidos que cresceram, se consolidaram e reúnem as condições de disputar as duas vagas do Senado em 2026? É o PT e o PSB. É claro que tem outros partidos, mas eu penso que o PSB tem esse direito, como o PT também tem, e nós vamos ter que negociar com as outras forças políticas do Estado", declarou.