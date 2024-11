Guimarães: PT e PSB "têm o direito" de disputar Senado pelo Ceará em 2026

Foto: RODRIGO CARVALHO Deputado Federal José Guimarães

.

Líder do governo Lula no Congresso Nacional, o deputado José Guimarães (PT) disse ontem que o PT e o PSB são os dois partidos que "têm o direito" de disputar as duas vagas que abrirão para o Senado Federal em 2026 pelo Ceará. "Quais foram os dois partidos que cresceram, se consolidaram e reúnem as condições de disputar as duas vagas do Senado em 2026? É o PT e o PSB", disse, em entrevista ao colega Luciano Cesário, da Rádio O POVO CBN Cariri. "É claro que tem outros partidos, mas eu penso que o PSB tem esse direito, como o PT também tem, e nós vamos ter que negociar com as outras forças políticas do Estado", afirma. A fala de Guimarães ocorre no contexto do recente rompimento de Cid Gomes (PSB) com o governo Elmano de Freitas (PT).

Leia mais Elmano reuniu "gabinete de crise" petista após rompimento de Cid

Retroceder de Fernando Santana seria "desmoralização" de Elmano, diz Guimarães Sobre o assunto Elmano reuniu "gabinete de crise" petista após rompimento de Cid

Retroceder de Fernando Santana seria "desmoralização" de Elmano, diz Guimarães

Aliados

Neste sentido, Guimarães destaca papel importante de Camilo Santana (PT) no sentido de buscar reverter o mal estar com Cid. "Os dois sempre foram muito próximos, não pode uma questão pontual ficar acima do projeto".

Haja vaga

A fala do petista atinge diretamente interesses de pelo menos três líderes do Estado, que hoje possuem interesse aberto por vaga no Senado: Eunício Oliveira (MDB), Chiquinho Feitosa (Republicanos) e Domingos Filho (PSD).

Meio Ambiente

A Câmara Municipal aprovou ontem projeto de José Sarto (PDT) extinguindo três áreas verdes nos bairros Serrinha e Sapiranga. A matéria estava parada na Casa desde agosto de 2023, mas foi incluída extrapauta na sessão.

Emenda

Projeto do prefeito exclui área verde na Serrinha, sob argumento de que a região já tem desenvolvimento urbano consolidado. Vereadores aprovaram emenda de Gardel Rolim (PDT) excluindo outras zonas na Sapiranga.

Enchentes

Gabriel Biologia (Psol) criticou a aprovação e rebateu argumentos de Sarto, afirmando que área na verdade é região de elevada vulnerabilidade socioambiental e climática, inclusive com alta incidência de alagamentos.

Tarifa fixa

Além deste projeto, vereadores também aprovaram proposta do prefeito ampliando R$ 158,2 milhões para R$ 248,4 milhões o subsídio pago pela Prefeitura para empresas de transporte público em operação na Capital.

Foto: Samuel Setubal Prefeito José Sarto

Sarto suspende licitação

O prefeito José Sarto (PDT) suspendeu ontem licitação da concessão de serviços de iluminação pública e rede semafórica de Fortaleza. Orçada em R$ 4,1 bilhões, licitação tinha previsão de abertura para 30 de dezembro, penúltimo dia da gestão.

Transição

Sarto afirma que processo corria desde 2023, mas que decidiu suspender o trâmite por "compromisso" em "garantir uma transição tranquila" entre governos. Caso foi denunciado pelo vereador eleito Marcelo Mendes (PL).

Denúncia

Nesta semana, a deputada Larissa Gaspar (PT) chegou a cobrar investigação do MPCE sobre o caso. Na ação, ela destaca tanto a data da realização da licitação quanto valores cobrados, "muito acima" do de outras cidades.

Leia mais TCE apontou "situações graves" e dano de até R$ 1 bi antes de Sarto suspender licitação Sobre o assunto TCE apontou "situações graves" e dano de até R$ 1 bi antes de Sarto suspender licitação

Horizontais

Relatório de fiscalização elaborado pela área técnica do TCE apontou, ainda na segunda-feira, nove "situações graves" no edital lançado pela Prefeitura. /// Segundo a fiscalização, irregularidades teriam "grave risco" de prejuízo em até R$ 1 bilhão. /// Prefeitura afirma seguir toda a legislação sobre o tema.