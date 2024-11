TSE rejeita recurso do PDT Nacional e mantém desfiliação de deputados

Foto: Aurélio Alves Os deputados do PDT pedem para deixar o partido sem perder o mandato e conseguem autorização do TSE

O pleno do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) decidiu manter o entendimento do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) que autorizou deputados estaduais hoje filiados ao PDT deixarem o partido sem prejuízo aos respectivos mandatos. O TSE negou o recurso do PDT Nacional que era contra a decisão do TRE-CE a favor da desfiliação de 14 deputados estaduais do partido.

A decisão foi unânime. Os ministros André Mendonça, André Ramos Tavares, Cármen Lúcia, Floriano de Azevedo Marques e Kássio Nunes Maques foram favoráveis a negar o recurso do PDT Nacional.



Eles seguiram o voto da relatora, a ministra Isabel Gallotti. Em agosto, ela votou para negar o recurso do partido. Como mostrou o colunista do O POVO Carlos Mazza, que assina a coluna Vertical, ela considerou discriminação pessoal a "destituição imotivada de dirigente partidário com a subsequente substituição por filiado de grupo diverso", fruto da retirada do senador Cid Gomes, na época no PDT, do comando local da sigla.

Fazem parte do processo de pedido de saída os deputados, entre efetivos e suplentes: Bruno Pedrosa, Osmar Baquit, Guilherme Bismarck, Guilherme Landim, Helaine Coelho, Salmito Filho, Jeová Mota, Sérgio Aguiar, Lia Freitas, Marcos Sobreira, Oriel Nunes, Antonio Granja e Romeu Aldigueri. Eles são ligados a Cid Gomes e fazem parte da base governista no Estado.

A saída é motivada após uma longa briga pela presidência do partido no Ceará e também passa pela posição da sigla no Estado. Apesar de PDT e PT serem aliados nacionais, ala da legenda trabalhista no Ceará quer atuar na oposição ao governo Elmano de Freitas (PT).

A mudança deve impactar também na disputa pela presidência da Assembleia Legislativa (Alece), já que Romeu Aldigueri é o candidato da base e recebeu apoio de Cid e de Elmano. Havia rumores de que ele iria se filiar ao PT, o que manteria a divergência que levou ao estremecimento da relação de Cid e Elmano. O senador questionava a concentração de poder do PT e defendia o compartilhamento de poderes.

Cid hoje é filiado ao PSB para onde a maioria dos deputados deve também migrar. O presidente do PSB Ceará, ex-deputado Eudoro Santana, contou que o partido programa um evento ainda para este ano com o intuito de recepcionar os deputados estaduais que devem migrar para o partido.

"Isso é um trabalho que esperamos, porque falta um detalhe jurídico para que isso seja definitivamente resolvido. E esperamos que isso possa ser resolvido até o início de janeiro. Então, ainda este ano, nós esperamos fazer uma festa para recebê-los", contou Evandro ao O POVO em novembro.