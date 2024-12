Evandro escolhe ex-secretária de RC para a Saúde e presidente da Aprece para Segov

Foto: Mauri Melo e Fabio Lima / O POVO Socorro Martins e Júnior Castro serão secretários na gestão de Evandro Leitão.

O prefeito eleito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), já definiu os primeiros nomes que vão compor o corpo de secretários da próxima gestão da Capital a partir de 2025. A médica Socorro Martins será titular da Secretaria da Saúde e o prefeito de Chorozinho, Júnior Castro (PT), ficará à frente da Secretaria Municipal de Governo (Segov).

A informação a respeito da nova titular da pasta da Saúde foi antecipada, nesta quarta-feira, 11, pelo colunista Érico Firmo, do O POVO. Socorro exerceu a mesma função no primeiro mandato do ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT), de 2013 a 2016.

A nova secretaria esteve à frente de diferentes equipamentos de saúde, exercendo funções de diretora do Hospital de Maracanaú, diretora do Gonzaguinha do José Walter, diretora do Hospital Geral Dr. Waldemar Alcântara e diretora do Hospital de Messejana, referência na área da cardiologia. Além disso, Socorro Martins é professora do Curso de Medicina da Universidade Federal do Ceará (UFC).

Para a Segov, Evandro escolheu o advogado Júnior Castro. Além de prefeito de Chorozinho, ele é o atual presidente da Associação dos Municípios do Ceará (Aprece). A informação foi confirmada pelo colunista Carlos Mazza, do O POVO.

Júnior deixará a prefeitura de Chorozinho, onde foi eleito e reeleito, em 1° de janeiro. Ele já compõe a equipe de transição indicada por Evandro, que é responsável por reunir informações sobre a situação da administração na Capital com o intuito de iniciar o planejamento da gestão que se iniciará em janeiro.

Além disso, Castro teve papel importante na eleição do governador Elmano de Freitas (PT), em 2022. Em 2020, ele foi eleito pelo PDT, mas anunciou a sua desfiliação do partido durante a campanha para as eleições de 2022, com o objetivo de se engajar nas candidaturas de Elmano e Camilo.

À época, Castro falou em gratidão a Camilo e também citou o respeito pela então governadora Izolda Cela (hoje no PSB) como justificativa para sair das fileiras pedetistas, que tinha como candidato a governador o ex-prefeito da Capital Roberto Cláudio.



Outros nomes

Nos bastidores, outros nomes já são ventilados. O vereador Eudes Bringel (PSD) deve assumir como secretário da Articulação Política de Evandro.

O prefeito eleito, em entrevista em novembro às Páginas Azuis, do O POVO, disse que deseja que a vice-prefeita eleita, Gabriella Aguiar (PSD), ocupe alguma secretaria na gestão. Ela é atualmente coordenadora da transição.

Evandro não falou qual secretaria Gabriella irá assumir. Em entrevista à Rádio O POVO CBN pouco após a vitória eleitoral, a vice-prefeita eleita se definiu como "pau pra toda obra" e disse ter intenção de ficar próxima à população. Sobre áreas que poderia assumir, por ser médica, ela citou a Saúde, para a qual Socorro Martins foi agora indicada. Mencionou também assistência social e educação como áreas com as quais tem afinidade.

O prefeito eleito também já tomou decisões sobre a Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor). Evandro endossará a candidatura do vereador Léo Couto (PSB) para presidente do Poder Legislativo municipal.

Adail Júnior (PDT) deve ser o candidato a 1° vice-presidente. O líder do governo na Câmara é Bruno Mesquita (PSD). Serão vice-líderes Adriana Almeida (PT) e João Aglaylson (PT).

Quem são os primeiros escolhidos de Evandro para o secretariado de Fortaleza?

Socorro Martins

Socorro Martins é professora do Curso de Medicina da Universidade Federal do Ceará (UFC), formada em Medicina na universidade, com especialização em Gestão Hospitalar e Serviços de Saúde pela Universidade Estadual do Ceará (Uece).

Júnior Castro

Presidente da Associação dos Municípios do Estado do Ceará (Aprece) desde 2021, o gestor é nome influente na política cearense no últimos anos, tendo feito ainda sua sucessora, Célia Marinho (Republicanos), no município.