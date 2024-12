Especulações sobre mudanças no secretariado estadual

Foto: FERNANDA BARROS FORTALEZA-CE, BRASIL, 19-12-2024: Posse de Onélia Santana no Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE). (Foto: Fernanda Barros/ O Povo)

Na Proteção Social, pasta antes administrada por Onélia Santana, esposa do ministro da Educação, Camilo Santana, que assumiu vaga no Tribunal de Contas do Ceará, alguns nomes passaram a ser cogitados nos bastidores. Um deles é o deputado estadual Fernando Santana (PT), que disse ter recebido convites para ser secretário, embora ainda não tenha uma pasta definida.

Outro nome que surgiu pouco antes do Natal é o da deputada estadual Lia Gomes (PDT). Ela passou a ser cotada para a pasta, mas, em entrevista ao O POVO, na véspera de Natal, a parlamentar negou que será secretária.

Nome cotado para assumir o Turismo no lugar de Yrwana Albuquerque é do o deputado federal Eduardo Bismarck (PDT). Mudança prática já confirmada na pasta ocorrerá na secretaria-executiva. Jonas Dezidoro foi anunciado como futuro secretário da Habitação de Fortaleza e deixará o governo estadual para assumir a vaga na Capital.

Na área econômica, uma das apostas de mudança era na Fazenda. Chegou a ser especulada a saída de Fabrízio Gomes da pasta. Contudo, o colunista Carlos Mazza, do O POVO, antecipou que o secretário deve permanecer no cargo. Uma mudança esperada é a saída de Salmito Filho (PDT) do comando da secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE). Salmito é deputado estadual licenciado e já manifestou intenção de retornar à Assembleia. (VM)