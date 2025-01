Deputados estaduais aliados de Cid se filiam ao PSB em 7 de fevereiro

Foto: Aurélio Alves DEPUTADOS queriam Cid na presidência do PDT Ceará

Está marcado para o dia 7 de fevereiro a filiação dos deputados do PDT que pediram desfiliação do partido após intensa disputa pela presidência da sigla no Ceará. Aliados do senador Cid Gomes (PSB), eles seguem também para o PSB. A informação foi confirmada nesta quarta-feira, 22.

Os parlamentares conseguiram na Justiça permissão de deixar o PDT sem perder o mandato. A saída é motivada após uma longa briga pela presidência do partido no Ceará e também passa pela posição da sigla no Estado. Apesar de PDT e PT serem aliados nacionais, ala da legenda trabalhista no Ceará defendeu a atuação na oposição ao governo Elmano de Freitas (PT).



Fizeram parte do processo de pedido de saída deputados, entre efetivos e suplentes. Os nomes são ligados a Cid Gomes e fazem parte da base governista no Estado.

Entenda possibilidade de desfiliação sem perda de mandato

Em novembro de 2024, o pleno do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) decidiu manter o entendimento do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) que autorizou deputados estaduais hoje filiados ao PDT deixarem o partido sem prejuízo aos respectivos mandatos. O TSE negou o recurso do PDT Nacional que era contra a decisão do TRE-CE a favor da desfiliação de 14 deputados estaduais do partido.

A decisão foi unânime. Os ministros André Mendonça, André Ramos Tavares, Cármen Lúcia, Floriano de Azevedo Marques e Kássio Nunes Maques foram favoráveis a negar o recurso do PDT Nacional. Eles seguiram o voto da relatora, a ministra Isabel Gallotti.

Em agosto, ela votou para negar o recurso do partido. Como mostrou o colunista do O POVO Carlos Mazza, que assina a coluna Vertical, ela considerou discriminação pessoal a "destituição imotivada de dirigente partidário com a subsequente substituição por filiado de grupo diverso", fruto da retirada do senador Cid Gomes, na época no PDT, do comando local da sigla.

Inicialmente, a mudança dos deputados iria acontecer ainda em 2024, mas a filiação foi adiada para 2025.

Veja a lista de quem pediu desfiliação

Titulares:

Bruno Pedrosa Guilherme Landim Jeová Mota Lia Freitas Oriel Nunes Osmar Baquit Marcos Sobreira Romeu Aldigueri Salmito Filho Sérgio Aguiar

Suplentes: