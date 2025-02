Maiores aliados do PT no Ceará, PSB e PSD ensaiam disputa por espaços

Foto: FÁBIO LIMA Evento de filiação de deputados ao PSB contou até com a presença do vice-presidente, Geraldo Alckmin (PSB)

O expressivo resultado nas urnas em 2024, no Ceará, somado às recentes filiações de série de deputados ao partido, tornaram o Partido Socialista Brasileiro (PSB) uma força em ascensão no Estado.

Se o Partido dos Trabalhadores (PT) tem, além da prefeitura de Fortaleza, o Governo do Estado e a presidência da República, o PSB hoje tem 66 prefeitos eleitos no Estado, um senador e a maior bancada de deputados estaduais — empatada com o PT. A força do partido foi catapultada com a filiação do senador Cid Gomes, que trouxe diversos aliados — e espera trazer ainda mais até a eleição de 2026.

Outro partido com força na base governista, o PSD pode ver como uma ameaça um possível aumento no protagonismo do PSB. Os três partidos ocupam hoje os principais espaços na política cearense.

“Acho que o PSB está querendo chegar e ir ocupando todos os espaços da chapa. Da forma que vai, ele vai pedir também o lugar de governador”, disse o deputado federal Luiz Gastão (PSD), na sexta-feira, 7, durante participação no Debates do Povo, na rádio O POVO CBN.

Em conversa com O POVO, Gastão disse que a eleição de 2026 ainda está muito distante, que o momento é de governar, preocupar-se com entregas para a população. "Estão antecipando demais o jogo eleitoral, isso só dificulta, não é bom para o governo", argumenta.

Gastão, no entanto, contemporizou e disse achar natural a luta pelo poder dentre todos os partidos. "Cada um faz seus movimentos", disse o parlamentar. Para ele, o PSD está unido no Ceará, sob o comando do ex-vice-governador Domingos Filho, com três deputados federais e três estaduais e o objetivo de ampliar a bancada na próxima eleição.

A relação do PSB com o governo Elmano de Freitas (PT) parece muito bem, depois da turbulência no fim do ano passado. Tanto o presidente estadual do partido, quanto o próprio Cid, declaram que reeleger o petista está entre as principais metas da sigla.

Com tanta força entre os correligionários, porém, não é de se estranhar que o partido queira mais visibilidade e poder de decisão entre a base governista.

Para o deputado estadual Sérgio Aguiar (PSB), todos os partidos devem colocar seus interesses políticos, mas o poderio político do PSB deve ser levado em consideração. "Na política vale quanto pesa, ou seja, quanto maior o poderio político, maior deve ser o espaço a ser ocupado. Se o PSB tem o maior número de prefeitos (66), o maior número de vereadores (mais de 400), diversos deputados, um dos três senadores do Estado, portanto deve ser considerado seu peso político advindo das urnas", argumenta.

Em manifestação recente, Cid Gomes rechaçou novamente concorrer à reeleição, mas disse que se o partido for lançar alguém, o candidato dele seria o deputado federal Júnior Mano (PSB). No mesmo evento, ressaltou a entrada na política de Fernanda Pacobahyba, presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), vinculado ao Ministério da Educação (MEC), insinuando que ela poderá até ser a sucessora de Elmano, em 2030.

Conforme adiantou o colunista do O POVO, Henrique Araújo, o PT trabalha para ampliar a bancada petista nas Casas Legislativas, tentando atrair parlamentares hoje filiados a outras siglas.

Em meios aos movimentos do deputado federal petista, José Guimarães (PT), outros governistas também não escondem o interesse em sair candidato ao Senado em 2026, como Eunício Oliveira (MDB) e Chiquinho Feitosa (Republicanos).