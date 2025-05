Evandro vê como "natural" candidatura de Conin à presidência do PT

Foto: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO PREFEITO de Fortaleza, Evandro Leitão (PT)

Evandro Leitão (PT), prefeito de Fortaleza, classificou como "natural" que Antônio Alves Filho, o Conin, concorra novamente na disputa pela presidência do PT no Ceará. O Processo de Eleições Diretas (PED) ocorre em julho. O nome do Conin já aparece registrado no site do PT que reúne os candidatos nos estados e municípios.

"Natural, normal essa eleição. Ele tá se colocando novamente, botando o nome dele à disposição. É mais do que natural, é mais do que normal", afirmou o petista ao O POVO nesta segunda-feira, 12, em agenda da Prefeitura.

Conin deixou a presidência da sigla estadual recentemente para assumir o posto de secretário da Regional 1 da Capital. Ele já informou ao prefeito que irá se afastar da pasta para se dedicar à campanha nas eleições internas.

Questionado se já há alguma definição em relação a quem exercerá o comando na gestão com a saída de Conin, Evandro disse que ainda está estudando o sucessor.

"Sobre o nome, nós ainda vamos pensar para que a gente possa colocar", afirmou.

Sobre as razões para fazer o movimento para eleição interna, Conin disse ao O POVO que houve entendimento de que meu nome seria o com mais consenso do campo que vem dirigindo o PT nesse período da eleição do Elmano e do Evandro.

O petista enfatizou também que "não estava pleiteando ser candidato, mas, diante desse entendimento, acabei aceitando".

"Eu me dispus a disponibilizar meu nome", acrescentou, porque "ajuda a evitar embate e amplia os espaços de consenso".

Ainda na sexta-feira, 9, o governador Elmano de Freitas (PT) e o ministro da Educação, Camilo Santana (PT), fecharam apoio à recondução de Conin para capitanear o diretório estadual do PT, como mostraram os colunistas Carlos Mazza, que assina a coluna Vertical, e Henrique Araújo.

O deputado federal José Guimarães, do Campo Democrático, chegou a apontar três alternativas para dirigir o partido no Estado: o prefeito de Itapipoca, Felipe Pinheiro; o presidente da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Ceará (Ematerce), Inácio Mariano, e o secretário do Trabalho do Ceará, Vladyson Viana. Porém, a opção acabou sendo pela continuidade.

Pelo Campo de Esquerda, liderado pela deputada federal e ex-prefeita, Luizianne Lins, a candidata a presidência do PT é a vereadora de Fortaleza, Professora Adriana Almeida.

Já na eleição para o comando da sigla na Capital, são três nomes que lançaram suas candidaturas. A vereadora Mari Lacerda pelo Campo de Esquerda, Antônio Carlos pelo Campo Popular e Eudes Baima pelo Diálogo e Ação Petista (DAP).

O Campo Democrático não inscreveu candidato para presidente, mas apresentou chapa para compor o diretório municipal.