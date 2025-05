Petistas selam acordo para reeleição de Conin no PT-CE

Foto: JÚLIO CAESAR Deputado federal José Guimarães

.

Uma das principais lideranças do PT Ceará, o deputado José Guimarães confirmou ontem o fechamento de acordo entre grupos majoritários do partido para a reeleição do atual presidente estadual petista, Antônio Filho - o Conin - para novo mandato.

Em entrevista à coluna, Guimarães destacou que o acerto envolveu não só o Campo Democrático, corrente liderada por ele no PT, quanto também o ministro Camilo Santana (PT) e outras lideranças do partido no Ceará, como o governador Elmano de Freitas (PT). "Acho que a escolha não poderia ter sido melhor", disse. Como a coluna de ontem antecipou, Conin vinha negando intenção de disputar a reeleição no comando do partido, mas acabou "voltando ao páreo" em meio a uma falta de consenso na disputa.

"O melhor"

"O Conin é um nome que mostrou ser muito habilidoso, um quadro preparado e com autoridade para conduzir o partido nesse momento de extrema importância, que é preparar o partido para 2026", diz Guimarães.

Sem consenso

Grupo de Guimarães tinha indicado Felipe Pinheiro (prefeito de Itapipoca), Inácio Mariano (presidente da Ematerce) e Vladyson Viana (secretário estadual do Trabalho) para o cargo, mas nomes não formaram consenso.

Cruzado

Outro ponto "acordado" entre petistas é de que o Campo Democrático indicará o presidente do PT Ceará, ficando com o Campo Popular a indicação do ex-deputado Antônio Carlos para o comando do PT Fortaleza.

Furto e roubo

A Alece aprovou mensagem de Elmano de Freitas (PT) com medidas de prevenção e combate "ao roubo, furto e receptação" de bens como cabos e fios metálicos, assim como automóveis, suas partes e peças integrantes.

Desmanche

Medida é dura investida contra uso criminoso de sucatas e ferros-velhos, que passarão a ter cadastramento junto à Polícia Civil e ao Detran-CE, além de serem obrigados a emitir notas sobre produtos e negócios realizados.

Linha dura

A nova lei prevê duras penas para descumprimento de medidas, que vão até R$ 600 mil. Além disso, estabelecimentos podem ter cadastro cancelado, além de interdição do estabelecimento e perda dos bens irregulares.

Foto: FÁBIO LIMA Uso de patinetes está regulamentado em Fotrtaleza

Evandro regulamenta patinetes

O prefeito Evandro Leitão (PT) assinou decreto regulamentando o uso e exploração de patinetes elétricos compartilhados em Fortaleza. Segundo a norma, o uso dos equipamentos ficará restrito a ciclovias, ciclofaixas e "demais vias autorizadas"

Orla

Em áreas de grande circulação - próximas à região da orla, pontos turísticos, escolas, hospitais, praças, terminais, etc -, o uso é permitido, mas com limite máximo de velocidade dos equipamentos deve ser de 10 (dez) km/h.

Regramento

Pela norma, fica "vedado o trânsito em calçadas e rodovias ou vias com velocidade superior a 40km/h". Empresas precisarão de cadastro junto à AMC, com uma série de regras sobre instalação de estações dos equipamentos.

Ceará Voador



Chega ao fim neste sábado o Festival Ceará Voador, com sessões às 14h e às 18h30, no Cinema do Dragão do Mar. Entrada franca e um mergulho no audiovisual cearense. A Ceasa de Maracanaú realiza até este domingo, das 7h às 14h, a Feira Flor e Artesanato, com arranjos e ofertas especiais de dia das mães. Última chance!