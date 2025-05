Secretaria da Saúde de Fortaleza e IJF têm troca de titulares após cinco meses

Foto: Divulgação/Prefeitura de Fortaleza EVANDRO Leitão, com a vice-prefeita, Gabriella Aguiar, e os novos titulares

Setores vitais de Fortaleza tiveram seus comandos alterados nesta terça-feira, 20. Pelas redes sociais, o prefeito da Capital, Evandro Leitão (PT), anunciou a troca na titularidade da Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Fortaleza. Assumiu Riane Azevedo, então superintendente do Instituto Dr José Frota (IJF), no lugar de Socorro Martins. Ela havia anunciado, no fim da noite da segunda-feira, 19, que estava deixando o cargo devido a "questão familiar e estritamente pessoal".

Ela afirmou ter se dedicado muito nos últimos cinco meses para normalizar a "gravíssima situação de saúde de Fortaleza". Destacou os dias e noites de luta, os avanços alcançados e ressaltou que "Evandro e toda equipe da SMS estão no caminho certo para reconstruir essa área".

Ao confirmar a substituição, Evandro agradeceu à ex-secretária pela atuação. "Agradeço à querida Dra. Socorro por toda sua dedicação e desejo muito sucesso à Dra. Riane, que já vinha realizando um grande trabalho no IJF e que, certamente, fará uma grande gestão à frente da SMS".

A médica anestesiologista Riane Azevedo voltou a ocupar o cargo de superintendente do IJF em janeiro deste ano. Ela já havia ocupado este cargo entre os anos de 2017 e 2022. Ela e Socorro Martins já haviam sido gestoras da Saúde de Fortaleza durante a gestão do ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT).

A unidade enfrentou, no final de 2024 e início de 2025, uma grave crise de falta de medicamentos e insumos. Houve greve de funcionários e a unidade chegou a ser alvo de ações do Ministério Público do Estado (MPCE) e do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE).

Após demandas feitas ao Governo do Ceará e ao Governo Federal, unidade recebeu R$ 180 milhões em recursos enviados pelo Ministério da Saúde e houve aumento do repasse anual do Governo do Estado de R$ 72 milhões para R$ 120 milhões.

Com a ida de Raiane para a Saúde, João Gilberto Gomes Macedo assumiu como superintendente do IJF. A escolha dele para o comando da unidade foi antecipada pelo O POVO, e, depois, confirmada pelo prefeito de Fortaleza.

"Tenho a convicção de que ele seguirá o bom trabalho que a Dra. Riane desempenhou à frente do IJF. De nossa parte, terá todo o apoio e prioridade", disse Evandro, afirmando que Macedo tem a "total confiança" dele para gerenciar o hospital.

João Gilberto Macedo entrou na gestão do IJF como superintendente adjunto em janeiro de 2025. Para o novo cargo, ele pretende dar "continuidade" ao trabalho desenvolvido ao longo dos últimos cinco meses.

"Aumentamos o número de cirurgias, diminuímos o tempo de internamento, reestabelecemos serviços importantes, como uma alimentação, um material de higienização e suplementos médicos, e tudo isso faz parte de um conjunto de ações para oferecer um serviço digno à população de Fortaleza", disse o novo gestor.

Riane é médica de carreira da Prefeitura de Fortaleza, formada em Medicina pela Universidade Federal do Ceará (UFC) e especialista em Anestesiologia pela Universidade de São Paulo (USP), onde realizou residência médica. Já João Gilberto Gomes Macedo é formado pela Faculdade de Medicina Estácio de Juazeiro do Norte, com residência em Ortopedia e Traumatologia no Hospital Manoel Victorino em Salvador, na Bahia. (Colaborou Guilherme Gonsalves)