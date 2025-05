Roberto Cláudio se desfilia PDT com objetivo de ser o candidato da oposição a governador

Foto: Fernanda Barros Roberto Cláudio deixa o PDT, onde estava filiado desde 2015

O ex-prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio anunciou a desfiliação do PDT, num passo na direção do objetivo de liderar a oposição a Elmano de Freitas (PT) em 2026 e ser candidato a governador do Ceará.



O ex-prefeito ainda não anunciou a qual partido deve se filiar, mas está encaminhado o ingresso no União Brasil. RC comentou, na sexta-feira passada, em encontro da oposição, que recebeu convites de Capitão Wagner e do deputado federal Danilo Forte. O prazo para se filiar e ser candidato em 2026 vai até abril do ano que vem.

Há expectativa de que pelo menos dois dos quatro deputados estaduais que restaram no PDT o acompanhem. Mas isso pode ocorrer apenas na janela partidária de março do ano que vem, quando deputados podem mudar de partido sem risco de perder mandato.

Ao justificar a decisão de sair do partido, Roberto Cláudio citou as "graves e complexas circunstâncias locais da política cearense" e, principalmente, a "necessidade de se construir um projeto alternativo".

A relação entre Roberto Cláudio e o partido se desgastou desde o segundo turno da eleição do ano passado, do qual ficou fora o então prefeito e candidato pedetista José Sarto, terceiro colocado. O partido ficou oficialmente neutro, mas o ex-prefeito manifestou apoio e entrou na campanha de André Fernandes (PL). Então, os dirigentes da legenda, André Figueiredo e Carlos Lupi, declararam apoio a Evandro Leitão (PT).

Em fevereiro passado, quando esteve em Fortaleza, Lupi classificou a posição de Roberto Cláudio como equivocada. "Acho que ele (Roberto Cláudio) tomou uma posição errada naquele momento, mas ninguém está condenado, nós não somos um tribunal de inquisição, nós não vamos condenar a pessoa: 'Está condenado para sempre'. Não existe isso".

Desde então, Roberto aprofundou a aproximação com o campo bolsonarista, enquanto o partido se aproximou das administrações petistas. O PDT ocupa hoje cargos na Prefeitura de Fortaleza, na gestão Evandro Leitão (PT), e tem feito movimentos de aproximação com o governo Elmano de Freitas (PT).

Em nota publicada nas redes sociais na tarde de quinta-feira, 29, Roberto fez críticas às administrações do PT e disse que sai do partido para "mais confortavelmente, ajudar na construção de um novo projeto político e administrativo que possa ajudar a salvar o Ceará".

Ele define a sequência de governos no Ceará como "ciclo de profundos e graves atrasos" e diz ter objetivo de "dar a oportunidade aos cearenses de uma mudança de rumos em nosso Estado a partir de um ciclo de novas ideias e de novas pessoas".

Na citada visita de Lupi a Fortaleza, três meses atrás, o presidente nacional, à época ainda ministro da Previdência, referiu-se a Roberto Cláudio como "melhor prefeito da história de Fortaleza" e manifestou vontade de que permanecesse na legenda. "Acho ele uma liderança imprescindível", definiu.

Lupi chegou a admitir Roberto Cláudio como candidato a governador pelo PDT em aliança com partidos conservadores, desde que eles apoiassem a chapa pedetista — e não o contrário. "Com a direita nós não iremos. Poder nos apoiar, aí é outra discussão. Piloto do caminhão tem de ser nós. Na boleia pode vir quem quiser", disse na época.

O presidente nacional da sigla avisou: "O PDT não irá apoiar candidatura de direita, quer seja no Ceará, quer seja em qualquer unidade da federação. Não é decisão minha, é decisão estatutária". E enfatizou: "Para a direita não há hipótese de esse partido ir. Jamais o PDT apoiará um candidato da direita, quer seja no Ceará, quer seja em qualquer unidade da federação".

Diante disso e dos movimentos rumo ao campo conservador para 2026, a permanência de RC no PDT se inviabilizou. Ele estava filiado desde 28 de setembro de 2015, quando ingressou na mesma época que os ex-governadores Ciro Gomes e Cid Gomes — este último hoje no PSB.

No começo do mês, Ciro Gomes, aliado de Roberto, também se reuniu com o bloco opositor. Sobre a chance de saída de Roberto Cláudio, ele disse na ocasião: "Eu estou com ciúme, porque quero que ele fique comigo (no PDT), mas se for para salvar o Ceará".

Porém, o ex-governador e ex-ministro também pode mudar de partido, mas o destino considerado mais provável é o PSDB, de Tasso Jereissati.

Roberto Cláudio informou que comunicou a decisão de sair aos presidentes do partido no Ceará, André Figueiredo, e no Brasil, Carlos Lupi. A este último RC se referiu como amigo e destacou sempre ter recebido "carinho e prestígio"na sigla.

Ele fez questão de demonstrar que não sai do partido rompido ou brigado. Disse ter manifestado a ambos "profunda gratidão e respeito" ao partido, com o qual disse ter tido "identidade de pensamento, afinidades de compreensão em relação a diversos assuntos da nossa política, solidariedade, mas principalmente, estabeleci relações de amizade e respeito com muitos outros filiados do Ceará e de outros estados". Roberto fez referência ainda a "grandes e boas memórias vividas" no partido que deixou.

