Oposição avança para se unir no Ceará e RC diz a aliados que aceita disputar governo

Foto: FERNANDA BARROS WAGNER, André e Roberto Cláudio: bloco em construção

Em meados de fevereiro, a oposição no Ceará planejou um encontro que deveria reunir André Fernandes (PL), Roberto Cláudio (PDT) e Capitão Wagner (União Brasil) com as bancadas. No dia em que haveria a reunião, Fernandes, hoje o mais popular dos três, deu declaração ao colega Carlos Mazza, na coluna vizinha Vertical, que melou a tentativa de unidade naquele momento. O deputado dizia que o PL queria ocupar a vaga de candidato a governador e as duas a senador. Não havia espaço para os demais. Pareceu ser o recuo de muitas casas na tentativa de formação de um bloco — ou mesmo o fim do projeto —, mas líderes oposicionistas, pelo contrário, consideram que a aliança está em construção e cada vez é mais concreta. Antes da declaração à Vertical, Fernandes comentou com interlocutores que precisaria fazer uma sinalização para dentro do próprio PL, pois os interlocutores consideravam que o partido estava a reboque. A perspectiva de uma frente unificada está de pé. E o ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT) tem dito a aliados que está disposto a concorrer a governador.

Passos para o bloco

Por ora, o entendimento é de que é preciso consolidar a união. Em breve deve haver uma sinalização pública. Nos próximos meses, no momento em que for conveniente politicamente, deverão ser apresentados dois ou três opções de pré-candidatos. Fernandes não tem idade, o mínimo é de 30 anos na posse. Roberto está há mais de quatro anos sem mandato e Wagner há mais de dois. Todos eles sabem que, no cargo de governador e com o apoio de várias máquinas, Elmano de Freitas (PT) é favorito. Seria natural para ambos buscar um mandato seguro, talvez de deputado. Porém, com uma oposição unida e uma candidatura sólida e estruturada, interlocutores ouviram de Roberto que ele aceita concorrer. Para o PL, como André disse também à Vertical, a prioridade é lançar ao Senado o pai dele, Alcides Fernandes.

Além da aliança e do candidato, será preciso construir um projeto em comum. Não é a tarefa menos difícil.

Viabilidade

A oposição terá PL, projeta contar com a superfederação União Brasil/PP, conta com o PSDB, que deve formar federação com Podemos e Solidariedade. E tem o PDT. Nesse cenário, o cálculo é de ter metade do tempo de rádio e televisão. De todos esses, a maior dúvida é o PDT.

Chances

Todo mundo na oposição sabe que Elmano é favorito, mas há cenários que são consolidados. O presidente Lula (PT) não tem hoje a mesma força de 2022. (Mas agora é presidente, o que significa outras coisas.) Camilo Santana (PT) é muito popular. Mas, em 2022 era candidato. Agora, é apoiador. Não é a mesma coisa.

Fator nacional

Será ano de eleição presidencial e as circunstâncias nacionais pesarão. Hoje, o cenário com o qual se trabalha é de Tarcísio de Freitas candidato. Isso pode ter reflexos no Ceará. Como se portará o Republicanos — atual partido de Tarcísio e hoje na base de Elmano? Pode se juntar à oposição? E o PSD, de Domingos Filho, cujo líder nacional é Gilberto Kassab, um dos principais aliados de Tarcísio?

Acima de polarização

Num Brasil tão dividido sobre quase tudo, trago uma notícia que vai deixar todo mundo feliz. Saio de férias a partir de hoje. Quem gosta de mim fica feliz porque eu terei o merecido descanso. E quem não gosta fica feliz porque serão dias sem nenhum texto meu publicado. Neste momento a alegria é geral, como diz o Olodum.