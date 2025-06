Desconto no IPVA para motos e passe livre nos fins de semana só em 2026

Foto: AURÉLIO ALVES Evandro Leitão afirmou que cumprirá todas as promessas feitas no período eleitoral

Promessas da campanha de Evandro Leitão (PT), feitas durante corrida eleitoral em 2024, a extensão do passe livre estudantil para o fim de semana, assim como o desconto no Imposto sobre Propriedades de Veículos Automotores (IPVA) para motocicletas de baixa cilindrada ficarão para 2026.

Foi o que garantiu Evandro, na manhã desta quinta-feira, 5. "Isso requer um estudo de impacto financeiro. Então, temos que ter responsabilidade, porque a cidade precisa de investimentos e, para tal, nós temos que ter o devido estudo e planejamento", explicou.

As propostas foram muito comentadas durante a campanha eleitoral e vêm sendo cobradas por vereadores de oposição na Cidade. Evandro justificou a data para início dos programas pelo fato de ter herdado a Prefeitura de Fortaleza em dificuldade financeira.

"Tanto o passe livre cultural aos sábados e domingos, como alguns outros programas da gente, como, por exemplo, o desconto do IPVA e outros tantos, nós estamos nos planejando para no próximo ano lançarmos, que foi um compromisso nosso firmado", argumentou.

O Passe Livre Estudantil foi implementado pelo ex-prefeito José Sarto (PDT) em novembro de 2023. O programa garante duas passagens gratuitas, de segunda a sexta-feira, para alunos tanto de instituições particulares como públicas.

Na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), o projeto foi aprovado por unanimidade após uma série de discussões e apresentações de emendas. O fato de não englobar os fins de semana, no entanto, foi motivo de críticas a Sarto durante as eleições de 2024 por parte dos adversários, que prometeram a ampliação do benefício. A campanha de Sarto também levantou a bandeira da expansão.

Evandro, em sua proposta de governo cadastrada na Justiça Eleitoral, prometeu "ampliar o passe livre estudantil para os finais de semana, garantindo à juventude o acesso à cultura, esporte e lazer nos diversos territórios da Cidade".

Em 2024, foram emitidas cerca de 290 mil carteiras estudantis, chegando a quase 22 milhões de passagens pagas com o benefício do passe livre estudantil, conforme informações da Prefeitura de Fortaleza.

O benefício que concede duas passagens diárias, não cumulativas, que são válidas apenas em dias úteis e letivos, obedece calendário estipulado pelas instituições de ensino. Se for preciso realizar mais de duas viagens, os estudantes de todas as instituições de ensino devem comprar outra passagem no valor da tarifa estudantil, que custa R$ 1,50, ao utilizar o transporte coletivo.

Outro pronto prometido na campanha foi isenção de 50% no IPVA para motos de até 160 cc. A pauta mobilizou a categoria dos motociclistas, assim como a promessa de outros candidatos de rever multas da viseira levantada. Evandro já havia dito, em abril, que o desconto não seria aplicado este ano.



Espaço Girassol

No último dia 1º de junho, Evandro deu indícios sobre outra proposta de campanha e afirmou que lançaria três unidades do Espaço Girassol até o final do ano. Ontem, o prefeito confirmou que começará a entregar os espaços até o fim de junho.

"Nós iremos lançar agora no meio do ano, até o final desse mês, nós iremos começar a entregar os Espaços Girassóis em toda a cidade. O nosso compromisso foi a entrega de 12 espaços e nós iremos começar a fazer essas entregas", acrescentou.

Também promessa de campanha do petista, o Espaço Girassol é uma unidade de acolhimento e atendimento a pessoas com deficiência e familiares, com ambientes sensoriais e equipe especializada. (Com informações do repórter Vitor Magalhães)