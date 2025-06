Chagas não descarta candidatura e fala em discussão 'no momento certo'

Foto: Mariana Rebouças / O POVO CBN Chagas Vieira, secretário-chefe da Casa Civil, em entrevista ao programa O POVO no Rádio, da rádio O POVO CBN

O secretário-chefe da Casa Civil do governado Elmano de Freitas (PT), Chagas Vieira, disse que o debate eleitoral deve ficar para 2026, mas, pela primeira vez, não descartou a possibilidade de ser candidato. Ele é citado como postulante a senador ou a vice-governador.

Em entrevista ontem à rádio O POVO CBN, o jornalista afirmou que não retornou ao cargo da Casa Civil do Ceará com planos de candidatura, mas, sim, para "trabalhar e prestar contas com a população e fazer os projetos avançarem". Os rumores sobre entrar na disputa política veio de forma natural, segundo ele.

"Então não partiu de mim em momento nenhum esse movimento que começou a colocar o meu nome de uma possível candidatura. Comecei a ouvir de deputados, de prefeitos, até pela relação que se criou, a gente sempre conversando e fazendo as coisas avançarem e isso começou muito naturalmente a surgir", declarou.



Prosseguiu: "Eu estou muito tranquilo quanto a isso. É óbvio que quando surge um nome como possibilidade é o reconhecimento de um trabalho, mas hoje eu estou com um foco muito grande em trabalhar muito pra fazer as coisas avançarem".

Chagas, que também ocupou o cargo de chefe da Casa Civil nos governos de Camilo Santana (PT) e Izolda Cela (PSB), afirmou que as discussões sobre o cenário eleitoral e candidaturas irão se afunilar "no momento certo" e enxerga "ansiedade" por parte da oposição em debater esse tema.

"Aliás, acho que o pessoal está ansioso demais. É muita gente se colocando, é muito nome colocado, é muito oba oba, muito disse me disse, e assim, antecipar eleição só interessa à oposição. Estão de manhã, tarde e noite só falando de eleição. Eleição, inclusive nomes, tem que ser tratada ano que vem. Não descarto possibilidades, mas só serão discutidas mais à frente", disse.

Questionado se é filiado ao PT, o secretário destacou não ter vinculo político: "Não sou filiado ainda".