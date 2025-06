RC diz ter garantia do União na oposição em 2026 e afirma: "PT sempre foi oposição a mim"

Foto: João Filho Tavares EX-PREFEITO de Fortaleza, Roberto Cláudio

Ao decidir se mudar do PDT para o União Brasil, o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, recebeu garantia de que o partido de Capitão Wagner seguirá como oposição no Ceará nas eleições do ano que vem, apesar das tratativas que tentam levar a sigla para a base e de haver setores do partido próximos ao governo Elmano de Freitas (PT) — como a ala do prefeito de Maracanaú, Roberto Pessoa.

Roberto Cláudio não confirma se será o candidato do bloco de Jair Bolsonaro (PL) no Ceará. Ele defende que a construção de palanques nacionais dependerá do que acontecerá até lá. O ex-prefeito ressalta que o PT sempre fez oposição a ele e ao grupo dele em Fortaleza. Confira entrevista do ex-prefeito ao O POVO.

O POVO - Na federação PP e União Brasil, há gente que defende o governo (PP é governista no Ceará). Há garantia de que o União Brasil segue como oposição no ano que vem?

Roberto Cláudio - Eu ouvi do presidente estadual. Essa foi uma conversa bem objetiva com o presidente estadual, que é o (Capitão) Wagner, e com o presidente nacional, que é o (Antonio) Rueda, de que a federação será o partido aqui que irá compor a frente de oposição no Estado do Ceará. Então tem essa definição. Eu tenho os dois, tanto o presidente nacional como do presidente estadual, inclusive com o desejo do partido de lançar uma pré-candidatura ao governo do partido, da federação.

OP - O PDT está na Prefeitura, mas não está no Governo do Estado. O senhor gostaria de ter o apoio do PDT no próximo ano?

Roberto Cláudio - Sim, eu saio com relação de respeito, de amizade, de gratidão ao diretório estadual, muito especialmente também ao presidente do partido (deputado André Figueiredo). Obviamente, tem uma esperança, uma expectativa de que eventualmente em sendo pré-candidato a governador, que eu posso eventualmente ser, que seria uma honra para mim, um apoio também do PDT.

OP - Quando se reuniu com oposição, o Ciro falava que o debate era sobre Ceará, que aquilo que unia aquele grupo era sobre o Ceará, mas o senhor esteve com ex-presidente Bolsonaro também. O senhor pensa, tem no horizonte ser o palanque do bolsonarismo no Ceará em 2026?

Roberto Cláudio - Todas as conversas que nós tivemos até agora internamente têm tratado especificamente do Ceará. A discussão dos palanques nacionais vai depender muito do que vai acontecer daqui para lá. A gente não tem hoje uma definição, de nenhum dos partidos, nem mesmo do PL, de quem será o candidato. Então, isso ficará para um momento seguinte, mas certamente que todos nós que fazemos parte dessa frente de oposição hoje, discutiremos juntos o que fazer.

OP - Como é que vocês pensam em explicar para o eleitor que agora está unido com quem enfrentou tantas vezes?

Roberto Cláudio - Há fatos ao longo desse tempo que precisam ser lembrados para não achar que surgiu do nada. Eu fui candidato a governador contra o PT. Faço oposição ao PT desde 2022. A gente tem as bancadas hoje trabalhando alinhadas desses três partidos. Apoiei o André Fernandes no segundo turno. Então, há um conjunto de fatos que vão dando uma certa naturalidade e que precisam ser lembrados. Outra coisa, o PT sempre foi oposição a mim. É importante que se diga isso. O PT foi oposição a mim nas minhas duas gestões e oposição ao Sarto na gestão dele. Há um conjunto de fatos que precisam ser lembrados para as pessoas não acharem que essa é uma decisão que é cavalo de pau.