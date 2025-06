Deputados acreditam que reuniões da oposição anteciparam movimentos da base governista

Foto: FÁBIO LIMA OPOSIÇÃO esteve com o presidente da Alece, Romeu Aldigueri

Os constantes encontros que vêm sendo realizados pela oposição no Ceará já causam reação no Governo do Estado, antecipando discussões acerca da eleição de 2026, algo que governistas não queriam fazer por agora. Pelo menos é assim que parlamentares oposicionistas na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) enxergam a reunião entre as principais lideranças governistas, no último sábado.

"Eu acho que já é um reflexo, não é? A oposição começou a mostrar realmente unidade, se organizou para isso e o governo está, apesar de negar, como alguns interlocutores do governo negam que haja um incômodo com essa frente ampla de oposição, conseguindo colocar na mesma mesa opositores históricos, que conseguiram colocar questões pontuais de lado, em nome de um projeto único para o Estado do Ceará. E aí o governo mostra que sentiu essa pressão, não é?", afirmou o deputado estadual Sargento Reginauro (União Brasil) ao O POVO.

Em foto publicada nas redes sociais, estiveram reunidos na noite do último sábado, 7 de junho, o governador Elmano de Freitas (PT), o ministro Camilo Santana (PT), o prefeito de Fortaleza Evandro Leitão (PT), o senador Cid Gomes (PSB) e o secretário da Casa Civil Chagas Vieira (sem partido).

"Então, é muito natural que o governo comece agora a antecipar, o que eles negam que estão fazendo, antecipar a discussão eleitoral de 2026. Está claro, está notório que já há uma resposta a esses cafés que já culminaram com decisões mais e mais aprofundadas, como a vinda do Roberto Cláudio para a União Brasil, a declaração de Ciro Gomes de que vai apoiar a candidatura do Pastor Alcides, enfim, está muito claro já que a base do governo começa a reagir a essa nossa conjuntura atual de oposição", explicou.

Da mesma forma avalia o deputado estadual Carmelo Neto (PL), presidente do PL no Estado. "Com certeza já é um efeito no governo dos cafés da oposição. A oposição tem se organizado, tem demonstrado unidade e eu tenho certeza que isso preocupa quem está sentado na cadeira de governador e tem pouco a entregar, tem pouco a falar à população cearense e vê a oposição se organizando, apresentando um projeto, uma alternativa. E eu tenho certeza que isso preocupa o governo, por isso que eles decidiram tirar aquela foto, publicizar, para demonstrar que estariam unidos", analisou.

"Talvez esse seja o recado, mas a oposição está forte, está firme, nós estamos se organizando, percorrendo o Estado, conversando com as pessoas e eu não tenho dúvida que a gente vai lograr isso aí muito em breve", completou Carmelo.

Ontem, o café foi realizado na presença do presidente da Assembleia Legislativa (Alece). Os parlamentares pediram mudanças na condução das sessões. Foram discutidos os acessos de inscrições para falas dos parlamentares na Casa, que hoje é priorizada conforme ordem de submissão no dia. “Nós já pautamos na mesa diretora, conversamos, há um consenso nos deputados da base, eu chamei para conversar os deputados da oposição, para nós fazermos uma mudança no regimento interno”, afirmou o presidente.

A oposição considera que o formato híbrido "já cumpriu seu tempo" e apontam não verem mais motivo para mantê-lo. Deputados de oposição argumentam que os parlamentares precisam estar presentes para votar. Outro ponto abordado foi a liberação das galerias para a presença da população. (Com Rogeslane Nunes/Especial para O POVO)