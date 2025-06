Guimarães diz não desistir do Senado: 'Já recuei outras vezes a pedido de Cid e Camilo'

Foto: Bruno Spada/Câmara dos Deputados DEPUTADO José Guimarães (PT)

O deputado federal José Nobre Guimarães (PT) afirmou que não desistirá da pré-candidatura ao Senado na eleição de 2026. Em março, o petista oficializou a intenção de disputar a vaga durante plenária do Campo Democrático, corrente petista ligada ao parlamentar.

"Sou pré-candidato a senador! Não vou recuar. Já recuei várias vezes em outros momentos, a pedido do Cid e do Camilo. A hora é essa, democraticamente", declarou ao O POVO, nesta sexta-feira, 13.

A fala ocorre após o senador Cid Gomes (PSB) afirmar ao jornalista João Paulo Biage, correspondente do O POVO em Brasília, que considera "razoável" que outros partidos da base aliada sejam contemplados com as demais posições na chapa governista que concorrerá no ano que vem. A fala parte de que o PT, partido de Guimarães, já terá espaço com a possível tentativa reeleição de Elmano de Freitas (PT) ao Governo do Ceará.

Esta semana Cid defendeu que os espaços não devem se concentrar no mesmo partido. "Se o PT já tem o Governo do Estado, é razoável que mais partidos sejam contemplados. Participe na chapa com outras posições", disse em Brasília. Na sexta-feira, 6, um dia antes da reunião dos líderes, Guimarães publicou nas redes sociais, em resposta a um seguidor, que não abre mão da pré-candidatura ao Senado.

Sem falar especificamente de Guimarães, Cid fez referência à recente manifestação de Camilo no mesmo sentido. "Eu, pessoalmente, acho que é razoável que o arco de forças contemple outros partidos além do PT. Eu acho muito razoável isso", disse o senador.

No começo do mês, Camilo havia afirmado, ao ser questionado sobre o Senado: "Política não se faz sozinho, não é projeto pessoal de ninguém, é um projeto político que está em curso no Ceará, que tem feito o Ceará avançar. Esse projeto que está em curso no Ceará que nós queremos fazer avançar".

Na ocasião, o ministro acrescentou: "Nós vamos discutir com nossos aliados, são vários partidos aliados, os partidos têm direito também a ocupar espaço na chapa majoritária".

No fim de março, Guimarães falou pela primeira vez, publicamente, que toparia ser candidato a senador em 2026. Ele ainda sinalizou quem pretende apoiar para concorrer à Câmara dos Deputados. O parlamentar citou os nomes do deputado estadual Fernando Santana; da ex-prefeita de Icó, Laís Nunes; e de Raimundo Martins Pereira, atual presidente da Federação dos Trabalhadores Rurais e Agricultores Familiares do Ceará (Fetraece).

“Todos estão discutindo e é legítima a discussão de partidos para apresentar nomes para deputados ou senador (...) Portanto, quero dizer para vocês pela primeira vez. Está na hora do PT avançar, o que fizemos até agora deu para o gasto, esse campo é o maior vitorioso internamente do PT e precisamos fazer mais (...) Minha vida é toda dedicada ao PT e quero dizer, eu topo a parada de ser candidato a senador da República na próxima eleição. Eu topo sim, porque isso não é projeto pessoal”, afirmou na ocasião.