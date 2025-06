André Fernandes assume presidência do PL Ceará em agosto

Foto: Samuel Setubal Deputado André Fernandes ao lado do presidente Jair Bolsonaro (PL) em evento em Fortaleza.

O deputado federal André Fernandes (PL) passará a presidir o PL Ceará, a partir de agosto deste ano. O parlamentar substituirá o correligionário, deputado estadual Carmelo Neto (PL), que ficará com a direção nacional do PL Jovem, como trazido pelo jornalista Carlos Mazza, colunista do O POVO, na última segunda-feira, 16, e confirmada por Fernandes nesta terça-feira.

Segundo André, o entendimento ocorreu em comum acordo com Carmelo e outros membros do partido. "Comum acordo. Sem brigas, ranhuras ou desgastes. Apenas ficou decidido que é o melhor para o momento. Assumirei em agosto", confirmou o deputado federal ao O POVO.

André ressaltou ainda que assumirá a sigla com metas de eleger "seis deputados federais; seis deputados estaduais; dobrar o número de filiados no Ceará em um ano e preparar a base para 2028".

Vereadores e deputados do PL defenderam a mudança, alegando legitimidade e naturalidade devido aos desempenhos recentes de André nas urnas. Fernandes foi candidato a prefeito de Fortaleza em 2024, perdendo por uma diferença de apenas 10,8 mil votos.

Antes da campanha de 2024 o PL trabalhava com duas possibilidades de candidatura majoritária: André e Carmelo. Na ocasião, ficou acertado que Fernandes representaria o partido nas urnas, ao passo em que Carmelo assumiria a presidência do partido no Ceará; o que mudará daqui a pouco mais de um mês.

A deputada estadual Dra. Silvana (PL) afirmou que a decisão "partiu dos deputados federais", grupo do qual o marido dela, deputado Dr. Jaziel (PL), faz parte.

"Não é gostar ou não gostar da gestão do Carmelo, o problema aí é ter um deputado estadual liderando federais. Sempre, desde o começo, tinha uma ponta solta. É uma obediência de hierarquia, de visão. Não existe inimizade (...) Agora, como se avizinham eleições, os federais entenderam que a força do André será bem mais benéfica para o partido e para os correligionários. Não existiu desgaste com o Carmelo".

Oposição ao Governo do Ceará vem se movimentando para eleições de 2026. Na foto, Capitão Wagner (União Brasil), André Fernandes (PL) e Roberto Cláudio posam juntos em evento de campanha de André Fernandes à Prefeitura de Fortaleza em 2024 Crédito: FERNANDA BARROS

André Fernandes afirma que é pré-candidato à reeleição para deputado federal em 2026. O parlamentar não terá idade suficiente para concorrer ao Governo do Estado por causa da idade: com 26 anos atualmente, Fernandes terá 28 nas eleições de 2026. A idade mínima para se candidatar a governador é 30 anos, regra estabelecida pela Constituição Federal do Brasil.

Fernandes se elegeu deputado estadual do Ceará em 2018 pelo PSL, partido no qual Jair Bolsonaro (PL) se elegeu presidente no mesmo ano. No primeiro ano de seu mandato, o parlamentar disse que seguiria o então presidente na mudança de partido: Bolsonaro havia se desfiliado do PSL e tentava engatar um novo partido Aliança pelo Brasil, sem sucesso.

Seguindo Bolsonaro, o deputado se filiou ao Partido Liberal (PL) em 2022 e foi eleito para a Câmara dos Deputados pela sigla. Para 2026, André Fernandes afirma que é pré-candidato à reeleição para deputado federal. Durante a visita de Jair Bolsonaro (PL) ao Ceará, em 30 de maio, Fernandes participou de reuniões com o ex-presidente e lideranças nacionais do PL.

A ala bolsonarista no Ceará recebeu o apoio do ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, que se desfiliou do PDT recentemente, e irá se filiar ao União Brasil durante a janela partidária. Segundo Fernandes, apesar de ainda não haver definições concretas sobre o futuro partidário do ex-pedetista, a aproximação 'é uma parceria que se inicia".



Com informações de Rogeslane Nunes