André Fernandes vai ser o novo manda-chuva do PL no Ceará

Foto: Daniel Galber/Especial para O Povo Deputado federal André Fernandes (PL)

.

O deputado federal André Fernandes (PL) assumirá, a partir de agosto, o comando do PL no Ceará. Segundo a coluna apurou, a mudança ocorre após pedido de parlamentares do partido junto ao comando nacional do PL e teve aval do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). André assume espaço que vinha sendo comandado até então pelo deputado estadual Carmelo Neto (PL), que chegou a ser alvo de críticas de correligionários.

Com a mudança, o deputado irá coordenar a estratégia do partido para a eleição de 2026. A "transição" entre gestões de Carmelo e André deve ocorrer ao longo do mês de julho. A mudança foi comunicada a Carmelo Neto pelo senador Rogério Marinho (PL-RN) durante passagem de Bolsonaro e outras lideranças do PL pelo Ceará em maio.

Aliados

"André foi o deputado federal mais votado e por muito pouco não foi eleito prefeito de Fortaleza. É natural que ele tenha legitimidade pra assumir comando do PL", destaca a deputada Priscila Costa (PL).

Articulação

"Os federais preferem o André", afirma ainda a deputada estadual Dra. Silvana (PL), esposa do deputado federal Dr. Jaziel (PL). Segundo ela, mudança segue decisão interna da sigla e ocorre de forma "muito pacífica".

PL-CE

"Foi um processo natural, tendo em vista que o André é a principal liderança de oposição do nosso Estado e tem um capital político monstruoso, portanto, nada mais do que justo e natural", diz o vereador Julierme Sena (PL).

PDT rachado

Deputados estaduais do PDT no Ceará criticaram ontem decisão da sigla por uma maior aproximação com a gestão Elmano (PT). Atualmente, todos os quatro deputados do partido na Alece fazem oposição ao petista.

Crise sem fim

"Como é que o partido dá apoio ao governo estadual e os deputados do partido fazem oposição na Assembleia? Mas eles querem ficar nesse constrangimento", afirma Lucinildo Frota (PDT), que diz estar "pronto" para deixar a sigla.

Sem PL

Presidente estadual do PDT-CE, o deputado André Figueiredo, no entanto, reforça decisão do partido e descarta possibilidade de apoio da sigla a candidatos da direita em 2026, como o deputado Alcides Fernandes (PL).

Foto: MIKA HOLANDA Eunício Oliveira (MDB) quer ser candidato ao Senado em 2026

Eunício: Senado é prioridade

O deputado federal Eunício Oliveira (MDB) afirmou ontem que a indicação de uma das vagas para o Senado Federal em 2026 é "prioridade" já "decidida" para o MDB no debate sobre a chapa governista do Ceará.

Nacional

"Houve um entendimento partidário que a preferência dos quadros nos estados brasileiros fosse para reforçar o Senado, onde o MDB sempre teve muita força. Inclusive eu fui presidente do Congresso Nacional", disse.

Jade

Na prática, tese de Eunício diminui chances de uma candidatura à reeleição da vice-governadora Jade Romero (MDB), que já declarou interesse em seguir no cargo. Sem o espaço, ela pode disputar vaga de deputada em 2026.

Rebento



O Coletivo Rebento Médicos em Defesa da Vida, da Ciência e do SUS foi homenageado ontem na Câmara Municipal por iniciativa de Gabriel Biologia (Psol). Coletivo lançou um livro de memórias e segue cobrando a responsabilização de quem contribuiu para "centenas de milhares de mortes evitáveis" na pandemia.