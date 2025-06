Suplente do MDB diz que Eunício não vai recuar de candidatura

Foto: FERNANDA BARROS Prioridade do MDB é candidatura de Eunício Oliveira para o Senado Federal

O deputado federal Eunício Oliveira (MDB) não deve abrir mão da pré-candidatura ao Senado Federal. Ele tirou licença da cadeira no Congresso para focar na pré-campanha e o suplente Nelinho Freitas (MDB) assumiu a vaga e deve ficar no cargo pelos próximos quatro meses.

Nelinho foi entrevistado pela rádio O POVO CNB Cariri nesta sexta-feira, 20, e afirmou que Eunício “não vê a possibilidade de voltar para o Congresso como deputado federal".

"Eu tenho conversado muito com ele e, nada mais justo pelo seu trabalho pelo estado do Ceará, foi o senador que mais mandou recurso para o estado. Dentro desse contexto, ele já pontuou que será, sim, pré-candidato ao Senado. Então, nesse momento, ele não vê a possibilidade de voltar pro Congresso como deputado federal", destaca Nelinho.

Nesse contexto, Eunício já havia dito que a preferência do MDB é disputar o Senado Federal. Segundo ele, há um entendimento do partido para os estados

“Houve um entendimento partidário que a preferência nos estados brasileiros fosse para reforçar o Senado, onde o MDB sempre teve muita força”, afirma Eunício. Segundo o deputado, a preferência pela Câmara Alta é uma opção partidária de nível nacional.

Desde o final das eleições municipais de 2024, as duas vagas da Câmara Alta do Congresso Nacional estão tendo protagonismo no Ceará. Em entrevista para a coluna do jornalista do O POVO Henrique Araújo, o presidente nacional emedebista, deputado federal Baleia Rossi, reiterou a fala de Eunício: "a prioridade do MDB, nacionalmente, é a pré-candidatura do nosso deputado Eunício ao Senado".

Segundo Nelinho, os nomes de Eunício Oliveira, José Guimarães e Júnior Mano são os mais competitivos na corrida senatorial.

“Na minha forma de enxergar a política, eu acho que esses três nomes somam melhor para que forme uma chapa mais forte para o próximo ano. Dentro dessas definições, o nosso apoio já está firmado para o nosso partido, que é o ex-senador Eunício Oliveira, obviamente pela sua história, pelo seu trabalho,” afirma Nelinho.