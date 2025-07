Novo lança general Theophilo pré-candidato ao Senado

Foto: TATIANA FORTES/O POVO Guilherme Theophilo disputou o Governo do Estado, em 2018, e ocupou cargo no governo Bolsonaro

O partido Novo lançará a pré-candidatura do general Guilherme Theophilo ao Senado para as eleições de 2026. Evento está marcado para o próximo dia 11 de julho, às 9 horas, no Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado do Ceará (Sindipostos).

Teophilo concorreu ao governo do Estado em 2018, pelo PSDB, em disputa contra Camilo Santana (PT), que tentava à reeleição à época. O militar passa agora a ser a aposta do Novo para manter uma vaga no Senado, atualmente ocupada pelo senador Luiz Eduardo Girão (Novo), que é pré-candidato a governador.

"Para o partido Novo, ter um nome de peso para continuar o legado do melhor senador da República e o maior da história do Ceará, Eduardo Girão, é prioridade. O General Guilherme possui todas as qualidades que buscamos em um candidato do Novo, com envergadura e desenvoltura necessárias para ocupar a cadeira de senador. Sem sombras de dúvidas ele desempenhará este trabalho com maestria", afirmou o presidente do Novo no Ceará, Erick Paiva.

Paiva relembrou que general Theophilo esteve no comando da Secretaria Nacional de Segurança Pública, durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), sendo responsável, segundo ele, pela "maior redução de assassinatos da média histórica, principalmente na região Nordeste".

Theophilo agradeceu a oportunidade de concorrer a um cargo público, elencando prioridades de eventual mandato. "É muito importante esse convite do partido Novo, porque me dá mais uma vez a possibilidade de lutar para melhorar as políticas públicas no meu Estado", declarou.

E prosseguiu: "Já fui candidato a governador em 2018 e agora tenho essa chance que o Novo está me dando. Vejo a população acreditando em tempos melhores com pessoas que estão sendo escolhidas por mérito. Sem dúvidas, me dedicarei à sociedade, em políticas que interessam a todos, como a saúde, educação, segurança, meio ambiente e saneamento básico".

O pré-candidato adiantou que pretende dar continuidade ao trabalho desempenhado por Girão nos últimos anos no Senado. Destacou a importância de lutar pela vida, contra as drogas, contra os jogos de azar, valorizar a família e a religião - seja ela qual for - "continuar lutando pelos valores que engrandecem a nossa nação culturalmente, socialmente".

Theophilo destacou ainda a experiência no segurança pública, que definiu como um dos "pilares da construção da sociedade brasileira".

Theophilo é mais um nome da oposição no Ceará a se colocar na disputa por uma das vagas no Senado em 2026. O primeiro, até então, havia sido o deputado estadual Alcides Fernandes (PL), pai do deputado federal e ex-candidato a prefeito de Fortaleza, André Fernandes (PL).

A candidatura de Alcides foi colocada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), recebendo apoio de integrantes do PL e de outras siglas que se opõem hoje ao governo Elmano de Freitas (PT) no Ceará. Dentre eles, Co ex-ministro Ciro Gomes (PDT).

Além de Alcides, Priscila Costa (PL) apareceu como possibilidade de ser pré-candidata à disputa ao Senado. Vereadora mais votada de Fortaleza, Priscila foi "lançada" na disputa pela ex-primeira dama Michele Bolsonaro e pelo presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto.

Outros nomes também circulam dentre as possibilidade de concorrer pela oposição cearense, como do ex-deputado federal Capitão Wagner (União Brasil) e do ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio (sem partido), também cotado a disputar novamente a cadeira de governador.

Theophilo tem graduação em Ciências Militares pela Academia Militar das Agulhas Negras (1976) e curso superior em Processamento de Dados (1996). Especialista em Administração Pública (2002), mestre em Aplicações Militares pela Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais (1986) e doutor em Aplicações, Planejamento e Estudos Militares pela Escola de Comando e Estado-Maior do Exército, ECEME (1992). Comandante Logístico do Exército Brasileiro de 04/2016 a 04/2018.

Secretário Nacional de Segurança Pública SENASP/Ministério da Justiça e Segurança Pública de 01/2019 a 05/2020. Atuou como CEO do Instituto Combustível Legal/RJ. Presidente Municipal do Podemos em 2020 e Presidente Municipal do Novo em 2024.