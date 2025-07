PT realiza eleições internas com alta adesão no Ceará e críticas à votação impressa

Foto: Daniel Galber - Especial para O Povo JOSÉ Guimaraes lê planilhas de acompanhamento de apuração para militantes e apoiadores

O Processo de Eleições Diretas (PED) do Partido dos Trabalhadores (PT), realizado ontem, envolveu filiados de todo o Brasil nas disputas por cargos de presidente e chapas municipal, estadual e federal.

Houve críticas à votação impressa e uma alta adesão à votação, em meio a expectativas sobre o futuro do partido. A apuração começou ainda na noite passada e se estenderia até a madrugada de hoje.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) não aceitou ceder as urnas eletrônicas para o processo eleitoral do partido. Segundo o deputado federal José Guimarães, a apuração das cédulas impressas representa "anti-modernidade" e, inclusive, defendeu que a Executiva Nacional deveria ter "tencionado" mais e insistido para utilizá-las.

A votação foi encerrada às 17 horas, porém, o início da apuração para a presidência do partido municipal começaria apenas às 20h.

A despeito da longa espera, o evento foi considerado satisfatório por parte dos parlamentares, que destacaram a participação expressiva dos filiados. O espaço teve bebidas, churrasco e uma venda de bolos durante o período de votação.

Entre as personalidades presentes na sede do diretório estadual, ontem à noite, destacava-se o deputado federal José Guimarães. O parlamentar apoiou como candidato à presidência do partido estadual, Antonio Alves Filho, o Conin, que desde o início da apuração apareceu à frente na contagem de votos.

Para o deputado, o Ceará é um ''laboratório'' e Conin deve continuar a gestão. "Vai continuar com o seu jeito, com seu comportamento, acompanhando as mudanças que o PT Nacional precisa fazer para ganhar em 2026. É isso tem que ser feito. Ele é um presidente que dialoga com todo mundo, tem prestígio, é preparado, acho que vai ser melhor do que o primeiro mandato", destacou.

Adversária de Conin para a chefia do PT Estadual, Adriana Almeida considerou o processo eleitoral interno "muito importante" e "vitorioso", pois "mostra a democracia interna do PT".

"A gente teve muita garra de estar discutindo com cada militante o PT que a gente quer para os próximos 4 anos. Acho que é um processo vitorioso, mas a gente precisa ver alguns alguns detalhes que precisa melhorar", afirma a vereadora, que criticou, em seguida, o processo de votação impressa.

A companheira de chapa de Adriana e vereadora Mari Lacerda, candidata à presidência do PT de Fortaleza, expressou sentimento de dever cumprido em relação à participação do Campo de Esquerda no processo eleitoral. Ela foi recebida no local da apuração ao som do canto: "é pra lutar, é pra vencer, é pela esquerda que queremos o PT''.

"Nós queremos um PT militante, capaz de debater essas pautas que estamos colocando através do governo nas ruas, porque a gente sabe que, sem mobilização, nós não vamos ter efetivação dessas pautas", afirma a vereadora.

Com o encerramento da apuração, o foco agora se volta à reorganização das direções eleitas. "O PT hoje deu uma grande afirmação da sua cultura democrática. (...) Eu considero que isso é uma contribuição muito forte que o PT dá à democratização do sistema político e ao valor da democracia como base da da nossa vida política em sociedade.