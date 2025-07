"Não é movimentação de agora que vai decidir que alguém é candidato", diz Elmano

Foto: FÁBIO LIMA ELMANO falou sobre critérios para 2026

Em meio à intensa movimentação pré-eleitoral no Ceará, o governador Elmano de Freitas (PT) diz que seria um erro antecipar decisões sobre 2026. São muitos os líderes e agremiações políticas de olho principalmente nas duas vagas que estarão em disputa pelo Estado no Senado. A vaga de vice-governador na provável chapa de Elmano à reeleição é também alvo da cobiça.

Pregando cautela e calma, sem confirmar ou rejeitar nenhuma das opções, Elmano elencou a jornalistas durante visita ao O POVO nesta terça-feira, 15, quais critérios serão usados para as escolhas que serão feitas entre as opções dentro da base governista.

Segundo ele, serão determinantes fatores como pesquisa de intenção de votos, aliança com prefeituras e parlamentares e lealdade ao projeto estadual.

O governador destacou ser natural que os interessados façam suas articulações. "É normal e legítimo que quem pretende apresente o nome e faça mobilização para poder acumular força". Porém, fez a ressalva: "Não é uma movimentação de agora que vai decidir que alguém é o candidato".

Na entrevista, Elmano listou os aspectos que serão determinantes na escolha: "Não existe decisão de candidatura majoritária sem pesquisa", iniciou. "Qual é de fato a chance eleitoral daquele nome?"

Os vínculos políticos também pesam. "Não existe decisão de candidatura majoritária sem avaliar a relação do possível candidato ou candidata com as forças da aliança", acrescenta. "Qual é a relação que ele tem com todos os partidos aliados? Como é a relação dele com os prefeitos? Como é a relação dessa pessoa com os deputados?"

E finaliza a lista: "Qual é a relação que as lideranças do projeto têm do ponto de vista de confiança de essa pessoa ser leal ao projeto". O governador afirma: "Esse conjunto de atributos define quem é o candidato".



A partir disso, Elmano aponta um pequeno manual para quem pretende se viabilizar: "Então, quem quer ser candidato se promove um pouco. Busca construir boas relações com os aliados. Busca ter um bom relacionamento com os prefeitos. Busca ter bom relacionamento com o Governo do Estado. E busca demonstrar lealdade e compromisso com o projeto".

Conforme o governador, no momento oportuno, esses fatores serão avaliados. "Eu acho que é um equívoco alguém querer que a gente precipite decisão de montagem de chapa majoritária". Ele justifica: "O momento é de trabalhar muito e comunicar o que está fazendo".

Já colocados como possíveis pré-candidatos pela base estão José Guimarães (PT), Eunício Oliveira (MDB), Chiquinho Feitosa (Republicanos), Cid Gomes (PSB) e Júnior Mano (PSB). O presidente da Assembleia Legislativa, Romeu Aldigueri (PSB) foi cogitado, a deputada federal Luizianne Lins (PT) foi apresentada pelo grupo político e o também integrante da bancada federal, Mauro Filho (PDT), também foi citado. O secretário-chefe da Casa Civil de Elmano, Chagas Vieira, ainda sem partido, é cotado para algum posto.