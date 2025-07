União Brasil formaliza federação com o PP em 19 de agosto; RC se filiará em seguida

Foto: FÁBIO LIMA ROBERTO Cláudio anunciou filiação ao União Brasil

Com destino definido para o União Brasil, o ex-prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio deve se filiar à sigla após o partido formalizar a federação com o Partido Progressistas (PP). O evento que oficializará a junção entre as siglas está previsto para ocorrer no próximo dia 19 de agosto, em Brasília.

Roberto confirmou ao O POVO que realizará a filiação aos quadros do União Brasil após a data. A previsão é de que os presidentes nacionais de ambas as legendas, Antônio Rueda (União Brasil) e Ciro Nogueira (PP), viagem até o Ceará para prestigiar o momento. Ainda não há uma data definida.

Além destes líderes, o ex-governador Ciro Gomes (PDT), o ex-senador Tasso Jereissati (PSDB), o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil) e ACM Neto (União), líder político do partido na Bahia, também são presenças esperadas no evento de filiação do ex-prefeito de Fortaleza.

Ao anunciar que migraria para o União Brasil, no início de junho, o ex-prefeito adiou o ingresso para a segunda quinzena de julho. Entretanto, entraves na concretização da federação entre PP e União Brasil adiaram novamente o momento, já que RC espera contar com presenças de líderes nacionais. Portanto, o ex-prefeito da Capital cearense optou por migrar após a concretização da federação.

No Ceará, o União Brasil é presidido pelo ex-deputado federal Capitão Wagner. Embora a legenda se coloque como oposição ao governo do PT, inclusive com RC como pré-candidato ao Governo em 2026, têm havido investidas da base estadual petista para atrair o partido para a base aliada de situação.

Parte dos filiados ao União Brasil com mandato são considerados aliados e têm algum nível de proximidade com o grupo do governador Elmano de Freitas (PT) e o ministro da Educação, Camilo Santana (PT). É o caso do núcleo de Maracanaú, composto pelo prefeito de Maracanaú, Roberto Pessoa, pela deputada federal Fernanda Pessoa, filha do prefeito, e pelo deputado estadual Firmo Camurça.

O governador Elmano, na semana passada, ao falar ao O POVO sobre o União Brasil, mencionou o deputado federal Moses Rodrigues como alguém que dialoga tanto com o governo quanto com a oposição. E o deputado federal Danilo Forte, embora opositor, é alguém com quem Elmano afirma manter relação institucional "a melhor possível".

No caso de Moses, teria sido oferecida a ele uma das duas vagas de candidato a senador em 2026, em troca de levar a federação para a base de Elmano.

Do lado do PP, o presidente do partido no Ceará, o deputado federal AJ Albuquerque, se articula para manter a sigla dentro da base de Elmano. Entretanto, ao formalizarem uma federação, os partidos deverão seguir a mesma posição. No Ceará, a previsão é de que o União Brasil comande os rumos do grupo.

Ao decidir se mudar do PDT para o União Brasil, Roberto Cláudio disse que recebeu garantia de que o partido seguirá como oposição no Ceará, apesar das tratativas que tentaram levar a sigla para a base e de existirem alas do partido próximas à gestão Elmano.

A federação União Brasil/PP nasce como a maior força política do Congresso Nacional, com muito peso em tempo de rádio e televisão e dinheiro do fundo eleitoral para as eleições do ano que vem.



Apesar de o principal líder do PL no Ceará, o deputado federal André Fernandes, ter anunciado que o PL terá candidato próprio a governador e, portanto, não apoiará Roberto Cláudio ou Ciro Gomes (PDT), as conversas por uma chapa unificada de oposição prosseguem. André deve assumir a presidência do PL cearense em setembro.