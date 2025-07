Prefeitura pagará R$ 440 mil em cachês do Chitão de Caucaia, mesmo com contingenciamento

Foto: Reprodução/Instagram Felipão FELIPÃO será atração no Chitão de Caucaia

O prefeito de Caucaia, Naumi Amorim (PSD), anunciou a programação do IV Chitão, festa cultural e tradicional, em meio a uma política de contenção de gastos imposta pela gestão desde o início deste ano.A festividade prevê três dias de shows de artistas contratados pela prefeitura, com duração entre os dias 25 e 27 de julho.

Valores publicados no Diário Oficial do Município de Caucaia da segunda-feira, 21, apontam que serão pagos R$ 440 mil com os cachês de cinco atrações que participarão do festival.

Em nota enviada ao O POVO, a Prefeitura de Caucaia afirmou que a festa do Chitão conta com a parceria do Governo do Estado e apoio de instituições e empresas locais. A expectativa é de que 500 empregos diretos e indiretos sejam gerados e conte com um público de 50 mil pessoas.

"O investimento vai contribuir para impulsionar a economia local, gerar emprego e renda, além de proporcionar entretenimento aos moradores da cidade, que têm direito a políticas públicas de acesso ao lazer e à cultura", diz trecho da nota.

"Neste primeiro ano de gestão, uma equipe da Prefeitura realizará, durante os três dias do evento, uma pesquisa de campo com aplicação de questionários para mensurar o investimento per capita das famílias", acrescenta a Prefeitura.

Naumi anunciou, no início de julho, a prorrogação, por mais 120 dias, das medidas de contensão e ajustes de despesas de responsabilidade do Município. No início da gestão, o prefeito apontou R$ 700 milhões de dívidas herdadas do seu antecessor, Vitor Valim (PSB), que nega a acusação.

A prorrogação do decreto foi justificada em função da continuidade de redução das transferências constitucionais da União e do Estado, da limitação da capacidade da Prefeitura em arrecadar, do subfinanciamento das políticas públicas e da contenção federal de despesas.

No primeiro decreto de contingenciamento, Naumi detalhou redução de 25% do valor dos contratos administrativos como de prestação de serviços de assessorias, consultorias e administrativos, locação de veículos, máquinas e equipamentos similares.

Era prevista também redução de 50% em contratos temporários de pessoal, concessão de horas extras e diárias, passagens aéreas e terrestres, hospedagens, refeições e lanches e realização de despesas com eventos festivos e similares.

Foram preservados setores considerados essenciais, casos de saúde, educação, assistência social, segurança, coleta de resíduos sólidos, iluminação pública, transporte escolar, saúde animal e defesa civil.

A gestão fez cortes ou redução em programas como o "Bora de Graça", que oferece transporte público gratuito. No iníncio do ano, chegou a ser divulgado que a festa de Carnaval seria mantida, mas posteriormente a gestão decidiu pelo cancelamento por causa da situação financeira.

Veja os valores dos cachês

Felipão - R$ 150 mil

Thales Play - R$ 120 mil

Nildinha - R$ 80 mil

Tito - R$ 70 mil

Romarinho Cantor - R$ 20 mil



Fonte: Prefeitura de Caucaia