Câmara volta do recesso com plenário reformado e presença de Evandro

Foto: FCO FONTENELE CÂMARA Municipal volta do recesso nesta sexta-feira, 1°

A Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) irá retornar as atividades legislativas nesta sexta-feira, 1º de agosto, em sessão solene com a presença do prefeito Evandro Leitão (PT). O retorno está marcado para ocorrer no Plenário Fausto Arruda, a partir das 9h.

O presidente da Casa, vereador Leo Couto (PSB), presidirá a sessão e fará a entrega oficial da reforma do Plenário, que passou por reparos e modernização durante o período do recesso do Legislativo. O cantor Marcos Lessa estará presente e interpretará o hino de Fortaleza.

Evandro fará a tradicional leitura de mensagem, com o balanço das ações da gestão municipal nos primeiros seis meses, e projetará novas medidas para o semestre final.

No primeiro semestre deste ano a Câmara Municipal de Fortaleza aprovou, dentre as principais pautas, o fim da Taxa do Lixo. A votação pelo fim da taxa foi unânime entre os vereadores, da base e da oposição.

Evandro Leitão também enviou uma mensagem, aprovada pela CMFor, com a reforma administrativa da Prefeitura, que criou três novas secretarias municipais, extinguiu a Secretaria Municipal de Gestão Regional (Seger) e a Fundação de Apoio à Gestão Integrada em Saúde de Fortaleza (Fagifor).

Além disso, a Câmara aprovou cinco pedidos de empréstimos solicitados pelo prefeito, que totalizam cerca de R$ 1,8 bilhão. Entre as operações, estão justificativas para reestruturação de dívidas herdadas da gestão Sarto (PDT) e aplicação em obras e entregas.

Para o segundo semestre, uma das principais pautas do Poder Legislativo é a revisão do Plano Diretor. O processo era precisto para ocorrer 10 anos após a vigência do atual plano, em 2019, mas não foi feito até hoje.

No fim da gestão do ex-prefeito José Sarto (2021-2024), chegou a haver um início de discussão, mas a administração Evandro decidiu recomeçar "do zero".



A Prefeitura inicia neste sábado as audiências públicas sobre o tema. Estão previstos oito encontros até o começo de outubro, todos aos sábados. Em seguida, deverá ser realizada a Conferência da Cidade. A expectativa é que o projeto de novo Plano Diretor chegue no fim do ano à Câmara Municipal, para ser votado até 2026.