Deputado Carmelo Neto pede para mudar nome parlamentar para Carmelo Bolsonaro e entra de licença

Foto: Samuel Setubal FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 30-05-2025: Ex-Presidente Jair Bolsonaro, Carlos Bolsonaro e aliados André Fernandes, Carmelo Neto em Seminário do PL no Centro de Eventos. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo)

O deputado estadual Carmelo Neto (PL) pediu para mudar o nome como parlamentar. Ele se chamará Carmelo Bolsonaro. Ele apresentou a solicitação no dia 30 de julho ao departamento legislativo da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece), lido nesta terça-feira, 5.

A informação foi antecipada na coluna no O POVO+ do repórter que assina esta matéria. A solicitação foi feita antes de ser decretada a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Nas redes sociais, o deputado afirmou que a alteração não foi para "aparecer", mas sim reforçar qual lado político ele está e é um ato simbólico.

"Eu escolhi carregar o nome não de um bandido, mas de um homem que está sendo perseguido, preso sem julgamento graças a uma canetada de um juiz tirano. Esse meu gesto é cheio de significado, de lealdade, de resistência e solidariedade", declarou.

Carmelo Neto solicitou mudança do nome parlamentar Crédito: Reprodução

A mudança de nome não é automática e precisará ser acatada ou não pela mesa diretora da Assembleia. A assessoria da Casa explicou que a solicitação do parlamentar será encaminhada à procuradoria do legislativo, que se manifestará contra ou a favor da mudança. Independentemente da posição, o parecer da procuradoria segue para deliberação da mesa diretora, que decidirá se acata o pedido da mudança ou não. A decisão da mesa é soberana.

Além da mudança de nome, Carmelo entrou de licença do mandato de deputado estadual, valendo a partir do dia 1° de agosto, por um tempo de 120 dias, para tratar de assuntos particulares.

Com a licença, assume a cadeira na Alece o terceiro suplente do PL, o deputado estadual David Vasconcelos. Ele tomou posse nesta terça, na volta das atividades legislativas da Casa.

Carmelo deixa comando do PL Ceará

Carmelo irá deixar a presidência do PL Ceará em 20 de setembro. A troca de comando na sigla bolsonarista aconteceu após movimento de mandatários federais do partido pedirem para que o deputado federal André Fernandes (PL) fosse o presidente, recebendo o aval do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Carmelo chegou a ser alvo de críticas de correligionários. Além disso, de acordo com a líder do PL na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), deputada Dra. Silvana, "os federais preferem o André" na direção estadual.

Quando perguntado se pode ter influenciado na mudança o fato de haver um deputado estadual comandando federais, Carmelo disse: "Pode ser, mas foi um processo natural e legítimo".



